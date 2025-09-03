madhya pradesh heavy rain imd alert orange warning MP में अगले चार दिन भारी बारिश का अलर्ट, आज इन 18 जिलों में जमकर बरसेंगे मेघ; मौसम अपडेट, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
madhya pradesh heavy rain imd alert orange warning

MP में अगले चार दिन भारी बारिश का अलर्ट, आज इन 18 जिलों में जमकर बरसेंगे मेघ; मौसम अपडेट

MP Weather Update: मध्यप्रदेश में आज मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके कारण अगले चार दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, भोपालWed, 3 Sep 2025 09:18 AM
MP में अगले चार दिन भारी बारिश का अलर्ट, आज इन 18 जिलों में जमकर बरसेंगे मेघ; मौसम अपडेट

मध्यप्रदेश में मॉनसून फिर से अपने रंग दिखा रहा है। आज 3 सितंबर 2025 को, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बादल गरजने को तैयार हैं और बारिश का तांडव कुछ जिलों में कहर बरपा सकता है। आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा।

इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, आज देवास, सीहोर, हरदा, खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, और कुछ इलाकों में 8 इंच तक पानी गिरने की संभावना है।

इन 18 जिलों में येलो अलर्ट

प्रदेश के 18 अन्य जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट है। इनमें इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। इन इलाकों में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। स्थानीय प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

चार दिन तक बारिश का दौर

मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम और साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्यप्रदेश में मॉनसून को और सक्रिय कर रहा है। 4 से 7 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। खासकर मालवा-निमाड़ और विंध्य क्षेत्रों में बारिश का जोर रहेगा। इस साल मॉनसून ने प्रदेश में औसत से 30% अधिक बारिश दी है, और यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है।

