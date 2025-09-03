MP में अगले चार दिन भारी बारिश का अलर्ट, आज इन 18 जिलों में जमकर बरसेंगे मेघ; मौसम अपडेट

MP Weather Update: मध्यप्रदेश में आज मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके कारण अगले चार दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है।

मध्यप्रदेश में मॉनसून फिर से अपने रंग दिखा रहा है। आज 3 सितंबर 2025 को, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बादल गरजने को तैयार हैं और बारिश का तांडव कुछ जिलों में कहर बरपा सकता है। आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा।

इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, आज देवास, सीहोर, हरदा, खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, और कुछ इलाकों में 8 इंच तक पानी गिरने की संभावना है।

इन 18 जिलों में येलो अलर्ट प्रदेश के 18 अन्य जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट है। इनमें इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। इन इलाकों में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। स्थानीय प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।