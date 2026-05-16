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MP में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, वार्म नाइट की चेतावनी, IMD का ऑरेंज अलर्ट

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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मध्यप्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) की भीषण चपेट में है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों,खासकर पश्चिमी जिलों में पारा 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है।

MP में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, वार्म नाइट की चेतावनी, IMD का ऑरेंज अलर्ट

मध्यप्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) की भीषण चपेट में है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों,खासकर पश्चिमी जिलों में पारा 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। खंडवा 45.1 डिग्री तापमान के साथ सबसे तपा, जबकि रतलाम, धार, शाजापुर और गुना जैसे शहरों में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है।

हालात इतने गंभीर हैं कि राजधानी भोपाल सहित कई जगहों पर सड़कों का डामर पिघलने लगा है और गाड़ियों के टायर उसमें धंस रहे हैं। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं।

वार्म नाइट की चेतावनी

इस बीच मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इंदौर और उज्जैन सहित मालवा-निमाड़ के इलाकों में न सिर्फ दिन का पारा चढ़ रहा है, बल्कि रातें भी बेहद असहनीय हो गई हैं। इन शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री ऊपर यानी 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके कारण मौसम विभाग ने 'वॉर्म नाइट' (गर्म रात) की चेतावनी जारी की है।

रात के समय भी चल रही गर्म हवाओं के कारण कूलर और पंखे पूरी तरह बेअसर साबित हो रहे हैं। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में कुछ चुनिंदा इलाकों में आंधी और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे अस्थाई रूप से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अगले 4 से 5 दिनों तक गर्मी का यह जानलेवा प्रकोप यूं ही बरकरार रहने की आशंका है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


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