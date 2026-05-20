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MP में आग उगल रहा सूरज, इस जिले में 47 डिग्री पहुंच गया तापमान; 4 दिन हीटवेव का अलर्ट

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश के मौसम का हाल।

MP में आग उगल रहा सूरज, इस जिले में 47 डिग्री पहुंच गया तापमान; 4 दिन हीटवेव का अलर्ट

मध्य प्रदेश में सूरज का कहर लगातार जारी है। गर्मी का सितम ना सिर्फ दिन में जला रहा है, बल्कि रात को भी के थपेड़े पड़ रहे हैं। सीजन में पहली बार एमपी का तापमान 47 डिग्री पहुंच गया है। मंगलवार को प्रदेश के दो शहरों नौगांव और खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। नौगांव में मंगलवार को तापमान 47 डिग्री पहुंच गया, जबकि खजुराहो में 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अब मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए पूरे प्रदेश में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश के मौसम का हाल।

22 शहरों में तापमान 44 डिग्री पार

मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया कि एमपी के 22 शहरों का तापमान मंगलवार को 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। इस दौरान नौगांव और खजुराहो के बाद मध्य प्रदेश का दतिया सबसे गर्म शहर रहा। यहां का तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजगढ़ में तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस, दमोह में 45.5, शाजापुर, टीकमगढ़, गुना और सागर में तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सतना में 45.1, मुरैना, शहडोहल, रायसेन, रीवा, श्योपुर में 45 डिग्री सेल्सियस, मंडला में 44.6, उमरिया में 44.5, खरगोन में 44.4, रतलाम में 44.2 जबकि खंडवा में 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।

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रात में भी पड़ रहे लू के थपेड़े

मध्य प्रदेश में सूरज का कहर दिन में दिख रहा है, वहीं गर्म हवाओं का सिलसिला रात में भी चल रहा है। भोपाल में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस दौरान पूरे शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी गर्म हवाओं से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम

मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए आईएमडी ने बताया कि अगले तीन दिनों तक एक बार फिर से लू चलने की संभावना है। इस दौरान तापमान ज्यादा रहेगा और लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग ने लोगों को घरों से कम निकलने की सलाह दी है और खूब पानी पीने की सलाह भी दी है।

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मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का आंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक सतना और टीकमगढ़ में दो लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों को लू लगने और हीटस्ट्रोक की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए फिर से अलर्ट जारी किया है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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