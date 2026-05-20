MP में आग उगल रहा सूरज, इस जिले में 47 डिग्री पहुंच गया तापमान; 4 दिन हीटवेव का अलर्ट
मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश के मौसम का हाल।
मध्य प्रदेश में सूरज का कहर लगातार जारी है। गर्मी का सितम ना सिर्फ दिन में जला रहा है, बल्कि रात को भी के थपेड़े पड़ रहे हैं। सीजन में पहली बार एमपी का तापमान 47 डिग्री पहुंच गया है। मंगलवार को प्रदेश के दो शहरों नौगांव और खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। नौगांव में मंगलवार को तापमान 47 डिग्री पहुंच गया, जबकि खजुराहो में 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अब मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए पूरे प्रदेश में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश के मौसम का हाल।
22 शहरों में तापमान 44 डिग्री पार
मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया कि एमपी के 22 शहरों का तापमान मंगलवार को 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। इस दौरान नौगांव और खजुराहो के बाद मध्य प्रदेश का दतिया सबसे गर्म शहर रहा। यहां का तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजगढ़ में तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस, दमोह में 45.5, शाजापुर, टीकमगढ़, गुना और सागर में तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सतना में 45.1, मुरैना, शहडोहल, रायसेन, रीवा, श्योपुर में 45 डिग्री सेल्सियस, मंडला में 44.6, उमरिया में 44.5, खरगोन में 44.4, रतलाम में 44.2 जबकि खंडवा में 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।
रात में भी पड़ रहे लू के थपेड़े
मध्य प्रदेश में सूरज का कहर दिन में दिख रहा है, वहीं गर्म हवाओं का सिलसिला रात में भी चल रहा है। भोपाल में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस दौरान पूरे शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी गर्म हवाओं से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम
मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए आईएमडी ने बताया कि अगले तीन दिनों तक एक बार फिर से लू चलने की संभावना है। इस दौरान तापमान ज्यादा रहेगा और लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग ने लोगों को घरों से कम निकलने की सलाह दी है और खूब पानी पीने की सलाह भी दी है।
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का आंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक सतना और टीकमगढ़ में दो लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों को लू लगने और हीटस्ट्रोक की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए फिर से अलर्ट जारी किया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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