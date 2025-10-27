MP में बीजेपी नेता की दरिंदगी, किसान को कुचला, बचाने आई बेटियों के कपड़े फाड़ डाले

संक्षेप: पहले से चले आ रहे जमीनी विवाद को लेकर इन सभी आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया। परिजनों के अनुसार हमला इतना तेज था कि परिवार के सदस्यों को बचने का मौका ही नहीं मिला। किसान रामस्वरूप को लाठी-डंडों से पीट दिया और ऊपर थार और ट्रैक्टर चढ़ा दिया।

मध्य प्रदेश के गुना जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीजेपी नेता की दबंगई या कहें कि क्रूरता ने सारी हदें पार कर दीं। मामला फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपूरा गांव का है, जहां एक किसान को परिवार सहित खेत पर जाते समय दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, ट्रैक्टर चढ़ाया फिर थार से कुचल दिया। बर्बरता की सारी हदें पार दीं। एक बार थार चढ़ाने से मन नहीं भरा तो शरीर पर चार से पांच बार यह काम किया। यही नहीं, जब किसान पिता को बचाने लड़कियां आईं तो उनके साथ भी बर्बरता की गई,उनके कपड़े तक फाड़ दिए।

इसके बाद किसान को अधमरा छोड़कर वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहां किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बताया गया कि पहले से चले आ रहे जमीनी विवाद को लेकर इन सभी आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया। परिजनों के अनुसार हमला इतना तेज था कि परिवार के सदस्यों को बचने का मौका ही नहीं मिला। किसान रामस्वरूप को लाठी-डंडों से पीटने के बाद जब वह जमीन पर गिर गया,तब आरोपियों ने थार वाहन उसके ऊपर चढ़ा दिया,जिससे उसके दोनों हाथ पैर टूट गए। वहीं इस दौरान जब घर की महिलाएं और दो नाबालिग किशोरियां बीच बचाव के लिए आगे आईं,तो उनके साथ भी जमकर मारपीट की गई। परिवार का आरोप है कि दबंगों ने उत्तेजना और बदले की भावना में किशोरियों के कपड़े तक फाड़ दिए,जिससे वे शर्मनाक हालत में अस्पताल पहुंचीं।

जिला अस्पताल में उपचार के दौरान रात रामस्वरूप नागर की मौत हो गई। उनकी मौत की खबर लगते ही परिवार वाले वापस अस्पताल पहुंचे। दोनों बच्चियों को भी बीच रस्ते से वापस बुला लिया गया। हालांकि,देर रात तक उन्हें नहीं बताया गया कि रामस्वरूप की मौत हो चुकी है। पुलिस ने मामले में लगभग एक दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। जिस जमीन को लेकर यह पूरा विवाद है,वह राजस्थान की है। बारां जिले के नाहर गढ़ पुलिस थाना इलाके के पचलावडा गांव में मृतक रामस्वरूप नागर के मामा रहते हैं। रामस्वरूप के परिवार वालों ने बताया कि मामा पप्पू नागर की छह बीघा जमीन गांव में है।