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सस्ती दामों पर गाय देगी मध्य प्रदेश सरकार, किन खास लोगों को मिलेगा फायदा

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, भोपाल
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मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही अपनी खास 'लाड़ली बहना' योजना की लाभार्थियों को सब्सिडी वाली दरों पर गाय देगी। सरकार का मकसद राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ाना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राज्य के एक मंत्री ने इसकी जानकारी दी।

सस्ती दामों पर गाय देगी मध्य प्रदेश सरकार, किन खास लोगों को मिलेगा फायदा

मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही अपनी खास 'लाड़ली बहना' योजना की लाभार्थियों को सब्सिडी वाली दरों पर गाय देगी, ताकि राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके और महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। मंत्री लखन पटेल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' के तहत मध्य प्रदेश में महिला लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपए की सहायता मिलती है।

मंत्री ने किया मुख्यमंत्री से अनुरोध

मध्य प्रदेश के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने पीटीआई वीडियो को बताया कि लाड़ली बहना योजना की महिला लाभार्थियों को सब्सिडी वाली दरों पर गाय दी जाएंगी। सरकार जल्द ही राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि सब्सिडी वाली गाय योजना का लाभ लाड़ली बहना कार्यक्रम की लाभार्थियों को भी दिया जाए। यह एक बेहतरीन योजना है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे।

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दूध का उत्पादन बढ़ेगा

मंत्री ने कहा कि इस फैसले से मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ेगा और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास दूध देने वाली ज्यादा गायें और भैंसें होंगी, तभी हम दूध का हब बन पाएंगे। नवंबर 2025 में जारी केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य था।

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चुनाव से प्रेरित हथकंडा बताया

उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने इस कदम को चुनाव से प्रेरित हथकंडा बताया। अग्रवाल ने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये लोग भोले-भाले लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर देंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 'लाड़ली बहना' योजना के तहत 3000 रुपए देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वे कोई जरूरी काम नहीं करेंगे। वे सिर्फ बहाने बनाएंगे। मौजूदा मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर 2028 में खत्म होने वाला है।

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राज्य में 1.22 करोड़ महिला लाभार्थी

अधिकारियों के अनुसार, 'लाड़ली बहना योजना' महिलाओं के जीवन में आर्थिक सुरक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान का आधार बन गई है। एक अधिकारी ने बताया कि नियमित आर्थिक मदद से परिवार के फैसलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पोषण और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हुआ है। ग्रामीण व शहरी दोनों इलाकों में महिलाओं की आर्थिक भूमिका मजबूत हुई है। अधिकारी ने बताया कि जून 2023 में शुरू होने के बाद से सरकार ने अप्रैल 2026 तक 35 मासिक किस्तों के जरिए 1.22 करोड़ महिला लाभार्थियों को कुल 55926.51 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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