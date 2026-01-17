Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Madhya Pradesh govt teacher used to molest a minor student by threatening to fail her
फेल करने की धमकी देकर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करता था टीचर, ऐसे खुली पोल

फेल करने की धमकी देकर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करता था टीचर, ऐसे खुली पोल

संक्षेप:

छात्रा के मना करने पर उसे धमकाया भी। छात्रा ने अपने परिजनों को बताया कि शिक्षक उसे लगातार परेशान करता था, उसके करीब आकर बैठता था और गलत तरीके से छूता था।

Jan 17, 2026 01:53 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
जिले पिछोर थाना क्षेत्र के लिधौरा गांव में एक शासकीय स्कूल के प्रधानाध्यापक को नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

प्रधानाध्यापक राजेंद्र कुशवाहा पर छात्रा को लगातार परेशान करने का आरोप है। आरोप है है कि शिक्षक ने लंच के समय छात्रा को एक कलर का डिब्बा दिया। छात्रा के मना करने पर उसे धमकाया भी। छात्रा ने अपने परिजनों को बताया कि शिक्षक उसे लगातार परेशान करता था, उसके करीब आकर बैठता था और गलत तरीके से छूता था। मना करने पर शिक्षक उसे फेल करने और माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी देता था।

मामला ग्वालियर के महिला थाने पहुंचा

पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद परिजन पिछोर थाने पहुंचे। पिछोर में महिला पुलिसकर्मी न होने के कारण मामला ग्वालियर के महिला थाने पहुंचा। ग्वालियर से शून्य पर जुर्म कायम होकर पिछोर थाने आया, पिछोर थाना प्रभारी शिवम राजावत ने मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश

मामले को लेकर पिछोर थाना प्रभारी शिवम राजावत ने बताया कि लिधौरा के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया है। शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

रिपोर्ट: अमित कुमार

Mohit

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है।
