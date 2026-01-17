फेल करने की धमकी देकर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करता था टीचर, ऐसे खुली पोल

संक्षेप: छात्रा के मना करने पर उसे धमकाया भी। छात्रा ने अपने परिजनों को बताया कि शिक्षक उसे लगातार परेशान करता था, उसके करीब आकर बैठता था और गलत तरीके से छूता था।

जिले पिछोर थाना क्षेत्र के लिधौरा गांव में एक शासकीय स्कूल के प्रधानाध्यापक को नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रधानाध्यापक राजेंद्र कुशवाहा पर छात्रा को लगातार परेशान करने का आरोप है। आरोप है है कि शिक्षक ने लंच के समय छात्रा को एक कलर का डिब्बा दिया। छात्रा के मना करने पर उसे धमकाया भी। छात्रा ने अपने परिजनों को बताया कि शिक्षक उसे लगातार परेशान करता था, उसके करीब आकर बैठता था और गलत तरीके से छूता था। मना करने पर शिक्षक उसे फेल करने और माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी देता था।

मामला ग्वालियर के महिला थाने पहुंचा पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद परिजन पिछोर थाने पहुंचे। पिछोर में महिला पुलिसकर्मी न होने के कारण मामला ग्वालियर के महिला थाने पहुंचा। ग्वालियर से शून्य पर जुर्म कायम होकर पिछोर थाने आया, पिछोर थाना प्रभारी शिवम राजावत ने मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश मामले को लेकर पिछोर थाना प्रभारी शिवम राजावत ने बताया कि लिधौरा के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया है। शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।