बेटे की लाश चाहिए तो कफन के लिए 500 रुपए दो, MP के सरकारी अस्पताल में इंसानियत शर्मसार

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरFri, 5 Sep 2025 05:39 PM
मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार जयारोग्य अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। सड़क दुर्घटना में घायल मुरैना निवासी 19 साल के कृष्णा श्रीवास की अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के परिजनों से पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपने से पहले कफन के लिए 500 रुपए मांगे गए।

आरोप है कि पैसे लेने के बाद ही परिजनों को शव दिया गया। यह घटना न केवल व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सरकारी अस्पतालों में पीड़ितों की वेदना को किस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है।

इस मामले में मृतक के मामा भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के संभागीय मीडिया प्रभारी पवन सेन ने मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट भी की। इसमें उन्होंने लिखा कि सड़क दुर्घटना में मृत के परिजन से कफन के पैसे मत मांगो। सरकार, मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए। सरकारी डाक्टरों की बंगलों पर दुकान को बंद करवाइए। ग्वालियर ट्रामा सेंटर का भगवान ही मालिक है।

बता दें कि कृष्णा श्रीवास को सड़क हादसे में घायल होने पर 30 अगस्त को गंभीर चोटें आई थीं। परिजन उसे जयारोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर लेकर आए। यहां उसका इलाज लापरवाही की भेंट चढ़ गया। कृष्णा के मामा पवन सेन ने बताया कि उसके पैर में फ्रैक्चर था, लेकिन प्लास्टर चढ़ाने में ही दो दिन लगा दिए। इलाज भी ठीक से नहीं मिला। ट्रामा सेंटर में सीनियर डाक्टरों की गैरमौजूदगी के चलते पूरा जिम्मा जूनियर डाक्टरों पर था। ये ना पर्याप्त अनुभव रखते हैं और ना ही जल्दी निर्णय ले पाते हैं।

पवन सेन ने बताया कि कृष्णा की मौत के बाद परिजन शव लेने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। यहां कर्मचारियों ने पीड़ित परिवार से 500 रुपए की मांग की। जब परिजनों ने अस्पताल अधीक्षक डा. सुधीर सक्सेना को इसकी जानकारी दी, तब भी हालात नहीं बदले। अंततः मजबूरी में परिवार को पैसे देने पड़े।

जेएएच के सहायक अधीक्षक डॉ वीरेंद्र वर्मा का कहना है कि अगर पोस्टमार्टम हाउस में कफन के लिए पैसे लिए गए हैं तो यह पूरी तरह गलत है। विभाग प्रमुख से जवाब तलब किया गया है। साथ ही ट्रामा सेंटर में सीनियर डाक्टरों की ड्यूटी संबंधी रोस्टर भी मंगाया गया है। प्रथम दृष्टया जांच के बाद उस आउटसोर्स कर्मचारी को सेवा से हटा दिया गया है।

रिपोर्टः अमित कुमार

