'कुत्ता अगर शहद चाट ले तो मर जाता है'; IAS संतोष वर्मा की टिप्पणी पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा

ब्राह्मण बेटियों पर अशोभनीय बयान देकर विवादों में आए मध्य प्रदेश के प्रमोटी आईएएस अफसर संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संतोष वर्मा के बयान को समाज को तोड़ने वाला बताया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धरती पर कुछ चीजें अमृत के समान हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं, जो इन अमृत समान चीजों को हजम नहीं कर पाते हैं। आयुर्वेद में मधुमक्खी के शहद को अमृत बताया है, लेकिन कुत्ता यदि उसे चाट ले तो मर जाता है।

इसी तरह देशी गाय का घी भी अमृत के समान है, लेकिन मक्खी उसे चाट ले तो मर जाती है। नीम को प्राकृतिक हकीम माना गया है, कौआ नीम पर बैठता तो है, लेकिन निबोली को खा ले तो मर जाता है। मिश्री भी अमृत समान है, लेकिन गधा खा ले तो मर जाता है। ये चारों चीजें अमृत हैं, लेकिन कुत्ते, मक्खी, गधे और कौवे को हजम नहीं होती हैं। इसी तरह सनातन अमृत है, लेकिन ऐसे संतोष वर्मा जैसे अधिकारियों को यह अमृत हजम नहीं होता। इसी तरह किसी भी सनातन विरोधी को यह अमृत हजम नहीं होता है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा शिवपुरी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा के मंच पर पहुंचे थे।

मिश्रा ने कहा कि ऐसे लोगों के कारण उनका मन पीड़ा से भर जाता है, खासकर वर्मा द्वारा उनकी बेटी के लिए बोले गए शब्दों के कारण। उन्होंने सरकार से तत्काल कार्यवाही करने का आवाहन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्यवाही नहीं हुई, तो वह सनातन मानने वालों से पूछेंगे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने समाज को तोड़ने और बांटने का काम करने वाले ऐसे लोगों की कड़ी निंदा की। मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों को बागेश्वर महाराज का "जात-पात की करो विदाई, हम सब हिन्दू भाई-भाई" का संदेश समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि समाज में कई चीजें अमृत के समान होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को वह अमृत भी हजम नहीं होता।

सांसद ने भी संतोष वर्मा की शिकायत वहीं, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से संतोष वर्मा के आईएएस अवॉर्ड की फिर से जांच कराने की मांग उठाई है। इस संबंध में सांसद मिश्रा ने केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर वर्मा द्वारा मध्य प्रदेश में जातिगत विद्वेष फैलाने की शिकायत की है। इसके साथ ही वर्ष 2021 में एक महिला के साथ मारपीट और अश्लील शब्दों के प्रयोग के मामले में लंबित केस में अदालत का फर्जी आदेश पेश करने के मामले में फिर से जांच की मांग उठाई है।