सुबह-सुबह भूकंप के झटकों से कांपा मध्य प्रदेश, मंदसौर सहित इन इलाकों में दहशत

राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 10 बजे मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में आए झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। मंदसौर के साथ-साथ प्रतापगढ़ में अभी-अभी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोपालThu, 7 Aug 2025 11:22 AM
राजस्थान में आए भूकंप के झटकों का असर मध्य प्रदेश में भी आज सुबह देखने को मिला। सुबह 10 बजे राजस्थान के प्रतापगढ़ से लगते इलाके मंदसौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.9 बताई जा रही है। जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने बताया कि जिले के कुछ क्षेत्रों में झटके दर्ज किए गए हैं। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क कर दिया है और आमजन से संयम व सावधानी बरतने की अपील की है।

सुबह 10 बजे मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में आए झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। मंदसौर के साथ-साथ प्रतापगढ़ में अभी-अभी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शहर के नई आबादी, सदर बाजार, एरियापति, वाटर वर्क्स, बड़ा बाग कॉलोनी, मानपुर सहित अन्य क्षेत्रों में भी लोग सुबह आए इन झटकों से डरे हुए हैं।

केंद्र राजस्थान के प्रतापगढ़ में बताया गया मंदसौर प्रतापगढ़ से 10 किलोमीटर दूर है इसलिए इसका हल्का असर ही मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण धरती कुछ देर के लिए काफी थी मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी मल्हारगढ़ क्षेत्र में 10:00 बजे से 10:07 तक भूकंप महसूस किया गया, जिसके बाद घरों से बाहर निकले सभी लोगों में दहशत का माहौल था। वर्ष 2000 के लगभग भी इसी तरह का भूकंप का झटका मंदसौर में आ चुका है

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

जिला कलक्टर डॉ. राजोरिया ने कहा कि भूकंप के बाद संभावित आफ्टरशॉक्स की आशंका को देखते हुए सभी को सजग रहना आवश्यक है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत व प्रशासनिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें।

भूकंप की स्थिति में पालन करें ये सावधानियां:

➤घर के भीतर हों तो किसी मजबूत मेज या फर्नीचर के नीचे शरण लें और सिर व गर्दन को हाथों से ढकें।

➤यदि ऐसा कोई स्थान न हो, तो आंतरिक दीवार के कोने में बैठें और सुरक्षित रहें।

➤बाहर हों तो खुले मैदान में रहें, इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों व तारों से दूर रहें।

➤वाहन चला रहे हों तो सुरक्षित स्थान पर वाहन रोकें और अंदर ही रहें।

➤लिफ्ट का उपयोग न करें।

रिपोर्ट- हेमंत

Earthquake Tremors Mp News Madhya Pradesh News
