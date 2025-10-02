कहीं रावण को माना जाता है दामाद, तो कहीं प्रथम देवता.. MP में दशहरा पर ये परंपराएं

दशहरे पर मध्यप्रदेश के मंदसौर में रावण को मंदोदरी के कारण दामाद मानकर पूजा जाता है, वहीं विदिशा के रावण गांव में उन्हें प्रथम पूज्य देवता 'रावण बाबा' के रूप में पूजा जाता है, जबकि उज्जैन में ब्राह्मण समाज रावण दहन को शास्त्रसम्मत नहीं मानते हुए इसका कड़ा विरोध कर रहा है।

मध्यप्रदेश के मंदसौर में रावण को दामाद के रूप में सम्मान दिया जाता है। यहां की मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी। इस कारण रावण को यहां का दामाद माना जाता है। सनातन संस्कृति के अनुसार, महिलाएं अपने जमाई के सामने घूंघट निकालती हैं, इसलिए यहां महिलाएं रावण के सामने घूंघट करती हैं। मान्यता है कि रावण के पैरों में धागा बांधने से बीमारियां दूर होती हैं और सुख-शांति बनी रहती है। लोग रावण के दाहिने पैर में धागा बांधते हैं और क्षेत्र की खुशहाली, बीमारियों से रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं। दशहरे के दिन नामदेव समाज के लोग रावण मंदिर में एकत्र होते हैं और विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। रावण के वध से पहले लोग उनके सामने खड़े होकर क्षमा-याचना करते हैं, क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया था, जिसके कारण राम की सेना उनका वध करने आती है।

विदिशा में रावण की पूजा प्रथम पूज्य देवता के रूप में विदिशा जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर रावण नामक एक गांव है, जहां रावण को प्रथम पूज्य देवता के रूप में पूजा जाता है। यहां रावण को 'रावण बाबा' कहा जाता है और वे आराम मुद्रा में विराजित हैं। गांव में रावण इतने पूजनीय हैं कि लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले उनकी मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी नाभि में तेल लगाते हैं। दशहरे के दिन यहां रावण दहन नहीं होता, बल्कि भंडारा आयोजित किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि रावण कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और इस गांव में 90 प्रतिशत कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही रहते हैं। वे रावण को अपने पूर्वज और देवता की तरह पूजते हैं। श्रद्धालुओं के सहयोग से रावण बाबा का मंदिर बनाया गया है, जो देश में रावण बाबा का दूसरा मंदिर माना जाता है। सदियों से यहां रावण की विशाल प्रतिमा जमीन पर लेटी अवस्था में है, जिसे आज तक कोई हिला नहीं पाया है।

उज्जैन में रावण दहन का विरोध उज्जैन में ब्राह्मण समाज रावण दहन का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि यह ब्राह्मण समाज का अपमान है। बुधवार को अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने दशहरा मैदान पर रावण के पुतले के सामने नारेबाजी की और काली मटकियां फोड़कर विरोध दर्ज कराया। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि रावण दहन बंद नहीं किया गया तो आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर किया जाएगा। महेश पुजारी ने कहा कि ब्राह्मण समाज को न्याय मिलना चाहिए। उनका कहना है कि देश और प्रदेश में हो रहा रावण दहन शास्त्रसम्मत नहीं है और यह केवल राजनीति और मनोरंजन का आधार बन गया है। इसके लिए ब्राह्मण समाज हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है।

उज्जैन में रावण दहन की तैयारियां उज्जैन शहर के दशहरा मैदान और कार्तिक मेला ग्राउंड पर गुरुवार रात 8 बजे के करीब 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। यह दहन स्वर्गीय प्रेम नारायण यादव और लाला अमरनाथ की स्मृति में किया जाता है। इस बार रावण को पहलगाम की दर्दनाक घटना से जोड़कर आतंकवाद के रूप में चित्रित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित इस पुतले को AK-47 और मिसाइल द्वारा जलाया जाएगा। शिवपुरी, देवास और ग्वालियर के कलाकार इसे बना रहे हैं। इस दौरान आकर्षक आतिशबाजी भी की जाएगी।

मंदसौर में रावण की पूजा और मान्यताएं मंदसौर जिले के एक गांव में 41 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा स्थापित है, जहां नामदेव समाज के लोग विशेष रूप से पूजा-अर्चना करने आते हैं। यहां के ग्रामीण रावण को अपना दामाद मानते हैं और पूरे साल उनकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि प्राचीन शहर मंदसौर को दशपुर के नाम से जाना जाता था, जिसका संबंध मंदोदरी से है। चूंकि मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, इसलिए रावण को यहां का दामाद माना जाता है।