Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Madhya pradesh datia Two and a half lakh rupees stolen by taking watchmen hostage
बेखौफ बदमाश: चौकीदारों को बंधक बना ढाई लाख की चोरी

बेखौफ बदमाश: चौकीदारों को बंधक बना ढाई लाख की चोरी

संक्षेप:

वारदात रात करीब 1:30 बजे की है। बदमाश साइट पर रखे औजार केबल से जुड़े उपकरण और अन्य सामग्री ट्रैक्टर में भरकर फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद चौकीदारों ने किसी तरह खुद को छुड़ाया।

Jan 10, 2026 12:44 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
share Share
Follow Us on

जिले के ग्राम डोंगरपुर क्षेत्र में बीती रात भारत सरकार की 765 केवी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन परियोजना की साइट पर 5 से 6 अज्ञात बदमाश पहुंचे और सुरक्षा में तैनात चौकीदारों को बंधक बना लिया। बदमाश चौकीदारों को रस्सियों से खंभों से बांधकर जान से मारने की धमकी देते हुए करीब ढाई लाख रुपये मूल्य का सामान चोरी कर ले गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के मुताबिक बदमाश ट्रैक्टर से साइट पर पहुंचे थे। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर संजय मारखल ने बताया कि वारदात रात करीब 1:30 बजे की है। बदमाश साइट पर रखे औजार केबल से जुड़े उपकरण और अन्य सामग्री ट्रैक्टर में भरकर फरार हो गए।

बदमाशों के जाने के बाद चौकीदारों ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और कंपनी प्रबंधन को सूचना दी। घटना के बाद और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कंपनी की शिकायत पर गोराघाट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 3 मंजिला होटल पर चला बुलडोजर, क्या है पूरा मामला?
ये भी पढ़ें:पुलिस के रवैये से मध्य प्रदेश HC नाराज, थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसवाले सस्पेंड

SDOP विनायक शुक्ला ने बताया कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। आसपास के इलाकों में पूछताछ के साथ-साथ वायरल फोटो के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाश गिरफ्तार होंगे। वारदात के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

रिपोर्ट: अमित कुमार

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Crime News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|