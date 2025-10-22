Hindustan Hindi News
बाइक की मामूली टक्कर के बाद युवक को घेरकर चाकुओं से गोद डाला, MP में खौफनाक वारदात

Wed, 22 Oct 2025 03:04 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
मध्य प्रदेश में एक खौफनाक वारदात सामने आया है। बाइक से मामूली टक्कर होने के बाद कुछ लड़कों ने एक आदमी को घेरकर उस पर चाकुओं से हमला कर उसे मार डाला। यह घटना दिवाली की सुबह करीब 3 बजे की हुई। करीब 20 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों का पता नहीं चल पाया है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाइक की टक्कर को लेकर हुए विवाद में 35 साल के एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना दिवाली की सुबह करीब 3 बजे की है और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। करीब 20 घंटे बीत जाने के बाद भी चारों आरोपियों का पता नहीं चल पाया है।

संदीप राठौर अपने दोस्त विकास और एक लड़की के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल से मामूली टक्कर के बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। राठौर ने अपनी बाइक रोकी और कथित तौर पर उसका पीछा कर रहे एक युवक को पीट दिया। युवक मौके से भाग गया और तुरंत अपने तीन-चार साथियों के साथ वापस आ गया। चारों ने संदीप को घेर लिया और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि हमलावरों ने राठौर को घेर लिया और उसकी गर्दन, पीठ और पेट पर कई बार चाकू से वार किया। संदीप सड़क पर गिर पड़ा तो उसका दोस्त डर के मारे भाग गया। हैरानी की बात यह है कि हमले के बाद आरोपी दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर भाग गए, लेकिन घटनास्थल से भागने से पहले यह देखने के लिए वापस लौटे कि पीड़ित जिंदा है या नहीं।

पुलिस ने स्थानीय आपराधिक रिकॉर्ड और मुखबिरों से मिली जानकारी की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी बीएस तोमर ने पुष्टि की है कि चार अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं और कई टीमें आरोपियों का पता लगाने के लिए काम कर रही हैं।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब मध्य प्रदेश हत्या के मामलों में देश में चौथे स्थान पर है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2023 में राज्य में 1,832 हत्याएँ दर्ज की गईं, जो 2022 में 1,978 और 2021 में 2,034 की तुलना में मामूली कमी है। उत्तर प्रदेश 3,206 हत्या के मामलों के साथ राष्ट्रीय सूची में सबसे ऊपर है।

