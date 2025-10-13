MP में कफ सिरप से मौत का मामला, कोर्ट ने बच्चों के डॉक्टर प्रवीण सोनी को बेल देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा कोर्ट ने कई बच्चों की मौत का कारण बना कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी जमानत देने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर सोनी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था।

मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा कोर्ट ने कई बच्चों की मौत का कारण बना कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी जमानत देने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर सोनी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, परासिया सिविल कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज गौतम कुमार गुजरे ने प्रॉसिक्यूशन की इस दलील पर गौर किया कि पीडियाट्रिशियन (बाल रोग विशेषज्ञ) डॉ. प्रवीण सोनी ने स्वास्थ्य विज्ञान महानिदेशालय की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह दवा लिखी थी।

कोर्ट ने 8 अक्टूबर के आदेश में यह भी कहा कि मौतों की जांच अभी अधूरी है और आरोपियों के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए डॉ. सोनी को नियमित जमानत नहीं दी जा सकती।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मध्य प्रदेश में कथित तौर पर कफ सिरप पीने से कम से कम 24 बच्चों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। डॉ. प्रवीण सोनी के अलावा, तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक गोविंदन रंगनाथन को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।

कफ सिरप से हुई मासूम बच्चों की इन मौतों ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है और कई राज्यों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। इसमें कथित तौर पर विषाक्त डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा अधिक पाई गई थी।

हालांकि, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने डॉ. सोनी की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि मिलावटी दवा को बाजार में लाने की पूरी जिम्मेदारी निर्माता और प्रवर्तन एजेंसियों की है।

डॉ. सोनी के वकील ने कोर्ट के सामने यह दलील दी कि कफ सिरप पर बैन लगाने के राज्य सरकार के फैसले से पहले सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) द्वारा इसे मेडिकल यूज के लिए मंजूर और रिकमंड किया गया था।