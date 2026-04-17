Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बुर्का पहनकर लौटी बेटी तो धर्मांतरण और रेप का खुलासा, MP की 3 बच्चियों संग ऐसा

Apr 17, 2026 03:45 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, अशोकनगर
share

अशोकनगर जिले की एक बेटी भोपाल से बुर्के में लौटी तो घरवाले देखकर हैरान रह गए। पूछने पर उसने धर्मांतरण और रेप का खुलासा किया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तीन पीड़िताएं सामने आ चुकी हैं।

बुर्का पहनकर लौटी बेटी तो धर्मांतरण और रेप का खुलासा, MP की 3 बच्चियों संग ऐसा

अशोकनगर जिले की एक हिंदू लड़की सहित तीन नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यह घटना भोपाल में हुई, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब अशोकनगर की पीड़िता दो अन्य लड़कियों के साथ बुर्का पहने अपने घर पिपरई लौटी। इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे।पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पिपरई निवासी पीड़िता की मां ने गुरुवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी भोपाल में अपने मामा के यहां रहने गई थी। वह दो अन्य लड़कियों के साथ बुर्का पहने अशोकनगर लौटी। परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर पूरी घटना का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि पिपरई की लड़की के अलावा भोपाल की दो अन्य नाबालिगों के साथ भी धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म की वारदात हुई है।

अशोकनगर एसडीओपी विवेक शर्मा ने बताया कि पिपरई की रहने वाली लड़की करीब चार महीने पहले पिपरई रेलवे स्टेशन पर भोपाल निवासी अलतमश नामक आरोपी से मिली थी। पीड़िता ने बताया है कि अलतमश ने उसे बहला-फुसलाकर उसका 'ब्रेन वॉश' किया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसी दौरान आरोपी अलतमश के साथी अरहान खान और आहत खान ने भोपाल की रहने वाली पीड़िता की दो सहेलियों को भी झांसे में लेकर उनके साथ दुष्कर्म किया और उनका भी धर्म परिवर्तन कराया।

पुलिस ने दर्ज किया केस

घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों के लोग भी पीड़ित बच्चियों के परिजनों के साथ थाने पहुंचे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु भी प्रयास शुरू कर दिया है। बताया यह भी गया है की एक आरोपी इस समय किसी दूसरे अपराध में जेल में बंद है। पुलिस का कहना है कि मामले में जो भी दोषी पाया जायेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Gwalior Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।