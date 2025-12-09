Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़madhya pradesh congress mla threatened to kill on mobile
ज्यादा वीडियो डाल रहा है, राजनीति करना भुला दूंगा; कांग्रेस विधायक को जान से मारने की धमकी

ज्यादा वीडियो डाल रहा है, राजनीति करना भुला दूंगा; कांग्रेस विधायक को जान से मारने की धमकी

संक्षेप:

Dec 09, 2025 07:35 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक के मोबाइल पर कॉल कर पहले गाली-गलौज की गई और फिर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने विधायक की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक कैलाश कुशवाहा की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने सरपंच पति प्रभात रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

विधायक ने बताया कि 7 दिसंबर की रात प्रभात रावत ने मोबाइल पर कॉल कर पहले गाली-गलौज की और फिर जान से मारने की धमकी दी। फोन पर आरोपी ने कहा कि तुम आजकल ज्यादा वीडियो डाल रहे हो, मैं तुम्हें वीडियो डालना और राजनीति करना भुला दूंगा।

विधायक कुशवाहा ने बताया कि सरपंच पति प्रभात रावत का उनके पास फोन आया था। कॉल पर वह असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि हमारा आपका कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है। आपने आज तक मेरा कोई नुकसान नहीं किया। न ही मैंने आपका। आप अपने जीवन में व्यस्त रहें, मैं जनता की सेवा कर रहा हूं। बातचीत के दौरान ऐसा लग रहा था कि कोई उनसे कुछ कहलवा रहा है। हालांकि, यह मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता।

उन्होंने कहा कि कॉल पर यह भी कहा गया कि आप राजनीति में ज्यादा उछल रहे हो। मैंने जवाब दिया कि राजनीति करना और जनता की आवाज उठाना मेरा काम है और मैं यह करता रहूंगा। विधायक का आरोप है कि प्रभात रावत इससे पहले भी उनके फेसबुक अकाउंट पर धमकी भरे कमेंट कर चुका है। इसे लेकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी।

हेड कांस्टेब राजवीर सिंह के अनुसार शिकायत की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(2) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है।

रिपोर्टः अमित कुमार

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
