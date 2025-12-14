Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Madhya Pradesh Congress MLA Babu Jandel arrived sheopur collectorate with many stray cows and bulls FIR registered
MP में सड़कों पर घूमती गायों-सांडों को कलेक्ट्रेट तक हांक ले गए कांग्रेस विधायक, पुलिस ने दर्ज की FIR

MP में सड़कों पर घूमती गायों-सांडों को कलेक्ट्रेट तक हांक ले गए कांग्रेस विधायक, पुलिस ने दर्ज की FIR

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के श्योपुर में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन उस वक्त विवादों में आ गया, जब कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा भंग करने के आरोप में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई।  

Dec 14, 2025 11:44 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, श्योपुर
share

मध्य प्रदेश के श्योपुर में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन उस वक्त विवादों में आ गया, जब कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा भंग करने के आरोप में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। जिला प्रशासन के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान आवारा पशुओं को जबरन कलेक्ट्रेट परिसर में घुसाने की कोशिश की गई, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई थी कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के संयुक्त भवन का घेराव कर रहे हैं और आवारा पशुओं को परिसर के भीतर प्रवेश कराने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। मौके पर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मांगीलाल जाटव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष रामभरत मीणा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दौलतराम गुप्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता जसवंत बचेरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने आवारा पशुओं को घेरकर कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल करने की कोशिश की। काफी समझाने के बावजूद वे नहीं माने और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करते रहे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्ट्रेट के मेन एंट्री गेट पर ताला लगाकर परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

इसी दौरान प्रदर्शनकारियों पर मेन रोड पर आवाजाही बाधित करने और यातायात प्रभावित करने का भी आरोप है। पूरी घटना की पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है। पुलिस ने बताया कि कलेक्ट्रेट श्योपुर के आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से 100 मीटर की परिधि में जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लागू है।

प्रारंभिक जांच में उक्त आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, वहीं इस कार्रवाई के बाद जिले की सियासत एक बार फिर गरमा गई है।

रिपोर्ट : अमित कुमार

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|