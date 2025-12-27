Hindustan Hindi News
MP में मीडिया प्रभारी का इस्तीफा, बीजेपी प्रवक्ता बोले- कांग्रेस में सिर्फ चाटूकारों की जगह

संक्षेप:

मुकेश नायक के इस्तीफे को अस्वीकार कर लिया गया। पार्टी ने ऐसा कर संदेश देने की कोशिश की पार्टी में किसी तरह की अंतर्कलह और गुजबाजी की जगह नहीं। दरअसल विवाद की जड़ कांग्रेस मीडिया विभाग में टैलेंट हंट के लिए जारी हुई लिस्ट है।

Dec 27, 2025 04:58 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पार्टी में नई कलह सामने आई है। मामला इतना बड़ गया कि मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मुकेश ने कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है।

इस्तीफे में क्या लिखा?

मुकेश नायक ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा पत्र में लिखा - 'कल प्रबंध समीति की बैठक में मैंने यह आह्वान किया था कि पुराने लोगों को नए लोगों के लिए स्थान खाली करना चाहिए। मैं स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा देता हूं। दो वर्ष एक बेहद मेहनती ईमानदार, सक्षम अध्यक्ष के साथ काम करने का अनुभव अच्छा रहा। मेरी अनन्य शुभकामनाएं।'

हालांकि मुकेश नायक के इस्तीफे को अस्वीकार कर लिया गया। पार्टी ने ऐसा कर संदेश देने की कोशिश की पार्टी में किसी तरह की अंतर्कलह और गुजबाजी की जगह नहीं। दरअसल विवाद की जड़ कांग्रेस मीडिया विभाग में टैलेंट हंट के लिए जारी हुई लिस्ट है।

लिस्ट पर मीडिया प्रभारी मुकेश नायक और मीडिया विभाग के इंचार्ज अभय तिवारी के बीच आपसी तालमेल नहीं बैठ सका। दरअसल 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश प्रवक्ताओं के चयन के लिए 'टैलेंट हंट' कार्यक्रम के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। कमेटी में मुकेश नायक का नाम ही नहीं था जबकि मीडिया विभाग के प्रभारी अभय तिवारी को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

विवाद यही नहीं थमा 23 दिसंबर को मुकेश नायक ने पत्र जारी करते हुए टैलेंट हंट कार्यक्रम के लिए सदस्यों की कमेटी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। कमेटी में अभय तिवारी को संयोजक नियुक्त कर दिया। तिवारी ने पत्र को निरस्त कर दिया और कहा कि टैलेंट हंट किसी विभाग के अंतर्गत नहीं आता बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आता है।

बीजेपी ने क्या कहा?

बीजेपी प्रवक्ता ने मामले पर कहा कि 'कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं को अपमानित और उपेक्षित करने की परंपरा है और अच्छे नेताओं को काम करने का मौका नहीं मिलता। पार्टी में सिर्फ चाटूकारों के लिए जगह है।'

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
