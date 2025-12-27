MP में मीडिया प्रभारी का इस्तीफा, बीजेपी प्रवक्ता बोले- कांग्रेस में सिर्फ चाटूकारों की जगह

संक्षेप: मुकेश नायक के इस्तीफे को अस्वीकार कर लिया गया। पार्टी ने ऐसा कर संदेश देने की कोशिश की पार्टी में किसी तरह की अंतर्कलह और गुजबाजी की जगह नहीं। दरअसल विवाद की जड़ कांग्रेस मीडिया विभाग में टैलेंट हंट के लिए जारी हुई लिस्ट है।

मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पार्टी में नई कलह सामने आई है। मामला इतना बड़ गया कि मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मुकेश ने कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है।

इस्तीफे में क्या लिखा? मुकेश नायक ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा पत्र में लिखा - 'कल प्रबंध समीति की बैठक में मैंने यह आह्वान किया था कि पुराने लोगों को नए लोगों के लिए स्थान खाली करना चाहिए। मैं स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा देता हूं। दो वर्ष एक बेहद मेहनती ईमानदार, सक्षम अध्यक्ष के साथ काम करने का अनुभव अच्छा रहा। मेरी अनन्य शुभकामनाएं।'

हालांकि मुकेश नायक के इस्तीफे को अस्वीकार कर लिया गया। पार्टी ने ऐसा कर संदेश देने की कोशिश की पार्टी में किसी तरह की अंतर्कलह और गुजबाजी की जगह नहीं। दरअसल विवाद की जड़ कांग्रेस मीडिया विभाग में टैलेंट हंट के लिए जारी हुई लिस्ट है।

लिस्ट पर मीडिया प्रभारी मुकेश नायक और मीडिया विभाग के इंचार्ज अभय तिवारी के बीच आपसी तालमेल नहीं बैठ सका। दरअसल 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश प्रवक्ताओं के चयन के लिए 'टैलेंट हंट' कार्यक्रम के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। कमेटी में मुकेश नायक का नाम ही नहीं था जबकि मीडिया विभाग के प्रभारी अभय तिवारी को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

विवाद यही नहीं थमा 23 दिसंबर को मुकेश नायक ने पत्र जारी करते हुए टैलेंट हंट कार्यक्रम के लिए सदस्यों की कमेटी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। कमेटी में अभय तिवारी को संयोजक नियुक्त कर दिया। तिवारी ने पत्र को निरस्त कर दिया और कहा कि टैलेंट हंट किसी विभाग के अंतर्गत नहीं आता बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आता है।