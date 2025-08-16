madhya pradesh congress announce districts prsidents MP में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा, 18 को फिर मौका, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन को गुना का कमान, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा, 18 को फिर मौका, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन को गुना का कमान

मध्य प्रदेश में 2 माह से चल रही जिले के कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर शनिवार विराम लग गया प्रदेश कांग्रेस ने 71 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस द्वार जारी की गई लिस्ट में कांग्रेस प्रदेश ने अपने विधायकों, पूर्व विधायकों सहित महिलाओं के साथ 18 जिला अध्यक्षों को फिर से मौका दिया गया है।

मध्य प्रदेश में 2 माह से चल रही जिले के कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर शनिवार विराम लग गया प्रदेश कांग्रेस ने 71 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस द्वार जारी की गई लिस्ट में कांग्रेस प्रदेश ने अपने विधायकों, पूर्व विधायकों सहित महिलाओं के साथ 18 जिला अध्यक्षों को फिर से मौका दिया गया है। साथ ही 15 ऐसे सीनियर कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्होंने आवेदन भी नहीं किए थे। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट और सीनियर लीडर्स से हुई चर्चा में यह नाम जोड़े गए और इन्हें जिलों की कमान दी गई है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभी जिलों के नव निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है की हमारे साझा प्रयास मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विचार और संस्कार को नया विस्तार देंगे। हमें मिलकर जननायक राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करना है ओर संगठन को नई और मजबूत जमीन देना है। पटवारी ने कहा कि 2028 में मध्य प्रदेश को कांग्रेस की सरकार देंगे।

उज्जैन जिले में पूर्व जिला अध्यक्ष कमल पटेल को हटाकर अब तराना से विधायक महेश परमार को इसकी कमान सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी पूर्व की तरह कमान संभालेंगे।

पूर्व सीएम के बेटे सहित विधायकों को कमान

कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को गुना से जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वह अभी राघवगढ़ से विधायक है। उज्जैन जिले के तराना से विधायक महेश परमार को जिले की कमान सौंपी गई है। प्रदेश की राजधानी भोपाल से शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और भोपाल ग्रामीण से जिला अध्यक्ष अनोखी मानसिंह पटेल को दोबारा कमान दी गई है। कांग्रेस संगठन ने वर्तमान 5 विधायकों के साथ 5 पूर्व विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया है।

विधायक के साथ जिला अध्यक्ष का पद

कांग्रेस ने प्रदेश संगठन को मजबूत बनाने के लिए वर्तमान विधायकों को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी है। राघोगढ़ के जयवर्धन सिंह, उज्जैन जिले के तराना से महेश परमार, बालाघाट जिले के बैहर विधायक संजय उईके ओर डिंडौरी से ओमकार सिंह मरकाम के साथ सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाह को शामिल किया गया है।

पूर्व विधायकों को नई कमान

बताया जा रहा है कि प्रदेश के जिले में पूर्व विधायकों को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें अलीराजपुर से मुकेश पटेल, इंदौर ग्रामीण से विपिन वानखेड़े,कटनी शहर से कुंवर सौरभ सिंह, मंडला से डॉ अशोक मर्सकोले, नरसिंहपुर से सुनीता पटेल, रायसेन से देवेन्द्र पटेल,राजगढ़ जिले से प्रियव्रत सिंह ओर रतलाम ग्रामीण से हर्ष विजय गहलोत को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर ऑब्जर्वर्स के साथ पीसीसी ने किया सहयोग

बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के चयन के लिए राष्ट्रीय स्तर से ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए थे। इन ऑब्जर्वर्स के साथ पीसीसी ने भी सहयोगी ऑब्जर्वर्स बनाकर जिलों में भेजे थे। ऑब्जर्वर्स ने जिलों में जाकर रायशुमारी कर अध्यक्ष के लिए नाम छांटे। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट और सीनियर लीडर्स से हुई चर्चा के बाद इन लोगों को जिलों की कमान दी गई है।

18 जिला अध्यक्षों को फिर से मौका

कांग्रेस ने 18 जिला अध्यक्षों को फिर से मौका दिया है। इनमें शाजापुर से नरेश्वर प्रताप सिंह, उज्जैन शहर से मुकेश भाटी,सीहोर से राजीव गुजराती, भोपाल शहर से प्रवीण सक्सेना, भोपाल ग्रामीण से अनोखी पटेल, झाबुआ से प्रकाश रांका, विदिशा से मोहित रघुवंशी, छिंदवाड़ा से विश्वनाथ ओक्टे, बालाघाट से संजय उईके, जबलपुर शहर से सौरभ शर्मा, सीधी से ज्ञान प्रताप सिंह, मैहर से धर्मेश घई, रीवा ग्रामीण से राजेन्द्र शर्मा, टीकमगढ़ से नवीन साहू, अशोकनगर से राजेन्द्र कुशवाहा, मुरैना ग्रामीण से मधुराज तोमर, बड़वानी से नानेश चौधरी, खरगोन से रवि नाईक को फिर से मौका दिया गया है।

