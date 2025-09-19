madhya pradesh cm mohan yadav ordered to suspend sdm of sabalgarh 'तेरी बेटी और भाभी में बहुत गर्मी है'...; MP में आशिक मिजाज SDM पर ऐक्शन, सस्पेंड करने के आदेश, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
'तेरी बेटी और भाभी में बहुत गर्मी है'...; MP में आशिक मिजाज SDM पर ऐक्शन, सस्पेंड करने के आदेश

मध्य प्रदेश में एक एसडीएम को मां और बेटी सहित परिवार को प्रताड़ित करना भारी पड़ गया। मामला सामने आने के बाद सीएम मोहन यादव ने उसे सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित परिवार ने इस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुरैनाFri, 19 Sep 2025 06:03 PM
मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर मुरैना के सबलगढ़ एसडीएम को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम अरविंद माहौर युवती से फोन पर गंदी बातें करता था। सीएम ने कमिश्नर को माहौर को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को मुरैना कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार ने कलेक्टर अंकित अस्थाना से एसडीएम की वीडियो समेत शिकायत की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने उन्हें हटा दिया था।

कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उन्होंने प्रतिवेदन तैयार कर चंबल कमिश्नर को भेज दिया है।चूंकि यह कार्यवाही कमिश्नर स्तर की है, इसलिए निलंबन आदेश वहीं से जारी होगा।

सीएम ने एक्स पर लिखा कि मुरैना जिले के सबलगढ़ के एसडीएम अरविंद माहौर के विरुद्ध महिला से अभद्र व्यवहार एवं नियमविरुद्ध पटवारियों के तबादले करने की गंभीर शिकायतों के संज्ञान में आने के बाद एसडीएम को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकरण में कमिश्नर चंबल को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

शिकायतकर्ता महिला और उसके पति ने बताया कि एसडीएम ने उनकी बेटी का मोबाइल नंबर पता कर लिया था। पिछले एक साल से देर रात फोन कर गलत बातें करता है। जब उनकी बेटी ने फोन उठाना बंद कर दिया तो रिश्तेदारों को फोन पर धमकाने लगा। एसडीएम ने सबलगढ़ में महिला के देवर की दुकान पर पहुंचकर धमकी दी कि तेरी बेटी और तेरी भाभी में बहुत गर्मी है, झूठे केस में फंसा दूंगा। मुझसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है।

शिकायत में महिला ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार सामूहिक आत्महत्या को मजबूर हो जाएगा। अब यह प्रताड़ना सहन नहीं हो रही है, इसलिए कलेक्टर से न्याय की गुहार लेकर आए हैं।

युवती के चाचा ने बताया 5 सितंबर को एसडीएम मेरी दुकान पर आए और कहने लगे तुमको बुलाया था, तो क्यों नहीं आए। मैंने कहा कि मैं मजदूरी करता हूं। एसडीएम धमकाते हुए कहने लगे कि अगर समय पर नहीं आया तो पूरे परिवार को फंसा दूंगा। मैं डर के कारण उसी शाम उनके बुलावे पर गया। तब उन्होंने गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी। मैंने मोबाइल निकाला तो उन्होंने छीन लिया।

महिला ने जनसुनवाई में शिकायत के साथ एक वीडियो भी कलेक्टर को सौंपा है। वीडियो में एसडीएम अभद्र भाषा में बात करते दिख रहा है। वीडियो में वह देवर से पूछ रहा है कि तेरी भाभी कहां की है? इसके बाद कई आपत्तिजनक बातें कहीं। इस मामले के सामने आने के बाद कलेक्टर अंकित अस्थाना ने मंगलवार को एसडीएम अरविंद माहौर को मुख्यालय में अटैच कर दिया था। उनकी जगह मेघा तिवारी को सबलगढ़ का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है।

रिपोर्टः अमित कुमार

