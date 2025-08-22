'माखनचोर' नहीं थे भगवान कृष्ण, गलत टैग हटाने के लिए अभियान चलाएगी 'मोहन' सरकार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण को 'माखनचोर' कहना उनकी छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, जिसके लिए उनकी सरकार इस गलत धारणा को बदलने के लिए एक सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू करेगी।

'माखनचोर गलत टैग' मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण को 'माखनचोर' कहना उनकी छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार, श्रीकृष्ण का माखन चुराने का प्रसंग कंस के अत्याचार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। उन्होंने बाल सखाओं के साथ मिलकर माखन चुराकर यह संदेश दिया कि उत्पीड़क को लोगों का हक नहीं मिलना चाहिए। सीएम ने जोर देकर कहा कि यह समय है कि समाज इस ऐतिहासिक गलतफहमी को सुधारे और श्रीकृष्ण की शिक्षाओं को सही संदर्भ में समझे।