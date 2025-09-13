MP सीएम मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग, बाल-बाल बचे

मध्य प्रदेश के मंदसौर में शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। मंदसौर में हॉट एयर बैलून में उड़ान भरने से ठीक पहले उसमें अचानक आग लग गई। हालांकि, मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में शानिवार सुबह आग लग गई, इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों ने तत्परता से आग को बुझाया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह सीएम मोहन यादव गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट पहुंचे थे और यहां बोटिंग का लुत्फ उठाया। इसके बाद वह मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता के साथ हॉट एयर बैलून के रोमांचकारी सफर पर निकल रहे थे। लेकिन हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रतिघंटा होने से बैलून नहीं उड़ सका।

बताया जा रहा है कि हादसे के समय सीएम बैलून के नीचे खड़े थे और बैलून में हवा भरने के दौरान उसके निचले हिस्से में आग लग गई। वहां मुस्तैद सिक्योरटी गार्ड्स ने तुरंत ट्रॉली को संभाला और आग को बुझाया, जिससे सीएम डॉ. यादव पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद सीएम का हॉट एयर बैलून का सफर रद्द कर दिया गया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीसागर महासागर के समान है। यहां प्राकृतिक रूप से भी वन्यजीव संपदा है। मैं रात में यही रुका था और वॉटर एक्टिविटी में शामिल हुआ। पर्यटकों के लिए यह स्वर्ग समान है। विदेश क्यों जाना जब यहीं पर ऐसी धरोहर और स्पॉट हैं।

हॉट एयर बैलून एक्सपर्ट ने बताया कि सुबह 6 से 7:30 बजे के बीच हवा की रफ्तार न के बराबर रहती है। हॉट एयर बैलून में हवा की रफ्तार जीरो होनी चाहिए, लेकिन जब सीएम सवार हुए, तब रफ्तार 15 से 20 किमी प्रतिघंटा तक थी। इस वजह से बैलून ऊपर नहीं जा सका। जब उसमें एयर भरी जा रही थी तो वह नीचे झुक गया। इससे निचले हिस्से में आग लग गई। इसके ठीक नीचे सीएम खड़े थे। इसके चलते सीएम सिक्योरिटी भी अलर्ट हुई और ट्रॉली को संभाले रखा। दूसरी ओर, एक्सपर्ट और कर्मचारियों ने आग को बुझाया।