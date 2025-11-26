Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़madhya pradesh chief minister will transfer 249 crore in 134000 farmers account
1 लाख 34 हजार किसानों को मिलेगा तोहफा, MP सीएम मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 249 करोड़

1 लाख 34 हजार किसानों को मिलेगा तोहफा, MP सीएम मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 249 करोड़

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भावांतर योजना की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। सीएम मोहन यादव सोयाबीन भावान्तर योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1 लाख 34 हजार किसानों के खाते में 249 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। 

Wed, 26 Nov 2025 11:35 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share Share
Follow Us on

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भावांतर योजना की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। सीएम मोहन यादव सोयाबीन भावान्तर योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1 लाख 34 हजार किसानों के खाते में 249 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। ये कार्यक्रम इंदौर जिले के गौतमपुरा में होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके साथ ही डॉ यादव क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए के अलग-अलग विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके पहले डॉ. मोहन यादव सुबह इंदौर में यूनिटी फॉर रन यात्रा में शामिल होंगे। वे इंदौर में और भी कई स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|