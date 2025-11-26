Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़madhya pradesh chief minister will transfer 249 crore in 134000 farmers account
1 लाख 34 हजार किसानों को मिलेगा तोहफा, MP सीएम मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 249 करोड़
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भावांतर योजना की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। सीएम मोहन यादव सोयाबीन भावान्तर योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1 लाख 34 हजार किसानों के खाते में 249 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे।
Wed, 26 Nov 2025 11:35 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भावांतर योजना की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। सीएम मोहन यादव सोयाबीन भावान्तर योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1 लाख 34 हजार किसानों के खाते में 249 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। ये कार्यक्रम इंदौर जिले के गौतमपुरा में होगा।
इसके साथ ही डॉ यादव क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए के अलग-अलग विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके पहले डॉ. मोहन यादव सुबह इंदौर में यूनिटी फॉर रन यात्रा में शामिल होंगे। वे इंदौर में और भी कई स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे।
