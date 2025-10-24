MP में दीवाली की खुशियां बनीं गम, 'कार्बाइड गन' से 300 लोगों की आंखों को खतरा

संक्षेप: मध्य प्रदेश में इस दीवाली 'कार्बाइड गन' या 'मंकी रिपेलर गन' के खतरनाक इस्तेमाल से 300 लोग गंभीर या मामूली रूप से आंख में चोटिल हुए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं और करीब 30 लोगों की आंखों की रोशनी जाने का खतरा है।

दीवाली का त्योहार मध्य प्रदेश में इस बार कई परिवारों के लिए अंधेरे का सबब बन गया। करीब 300 लोग, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, 'कार्बाइड गन' या 'एग्री-कैनन' के इस्तेमाल से आंखों में गंभीर से लेकर मामूली चोटों का शिकार हो गए। ये उपकरण, जो किसानों द्वारा बंदरों और पक्षियों को भगाने के लिए बनाए गए थे, दीवाली की रौनक में खतरनाक साबित हुए। इनमें से 30 लोगों की हालत इतनी नाजुक है कि उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है।

'खतरनाक खिलौना' बना मुसीबत ये कार्बाइड गन, जो ऑनलाइन 'मंकी रिपेलर गन' के नाम से बिक रही थीं, दीवाली के दौरान पारंपरिक पटाखों का विकल्प बनकर उभरीं। इनमें कैल्शियम कार्बाइड, माचिस की तीलियों का पाउडर और बारूद का मिश्रण होता है। पानी डालने पर यह मिश्रण ऐसीटिलीन गैस बनाता है, जिसके जलने से जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से तेज गर्मी, जहरीली गैसें और उड़ते कण निकलते हैं, जो आंखों के लिए घातक साबित हुए। बाजार में ये 150 से 200 रुपये तक बिकते हैं, लेकिन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर 500 से 2000 रुपये तक इसकी कीमत है।

मासूम आंखों पर संकट भोपाल के हैमिदिया अस्पताल में सात बच्चों को गंभीर हालत में भर्ती किया गया, जबकि ग्वालियर और विदिशा में भी कई मामले सामने आए। उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी रजेंद्र शुक्ला ने तुरंत समीक्षा बैठक बुलाई और प्रभावित बच्चों के लिए विशेष मेडिकल टीम गठित की। उन्होंने कहा, "हमने इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।"

'एल्कलाइन इंजरी' का खतरा AIIMS-भोपाल की नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. भावना शर्मा के मुताबिक, कार्बाइड गन से होने वाली 'एल्कलाइन इंजरी' आंखों के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने बताया, "एसिड की तुलना में एल्कलाइन चोटें गहरे तक असर करती हैं और स्थायी नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुछ मामलों में रोशनी पूरी तरह चली जाती है।" भोपाल में एक मरीज की दोनों आंखें प्रभावित हुईं, जबकि ग्वालियर और जबलपुर में करीब 50 मामले दर्ज किए गए।

अस्पतालों में इलाज का दौर टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भोपाल के AIIMS में 13 और गांधी मेडिकल कॉलेज में 12 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक गंभीर मरीज को दिल्ली AIIMS रेफर किया गया। भोपाल में 15 लोगों की सर्जरी हुई, जबकि बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। विदिशा और होशंगाबाद से भी मरीज भोपाल रेफर किए गए। जिला अस्पतालों में करीब 150 मरीजों का इलाज हुआ।