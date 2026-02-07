Hindustan Hindi News
मध्य प्रदेश: बोर्ड पैटर्न पर होंगी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं, जानें डेट; कब से 10वीं और 12वीं के एग्जाम?

मध्य प्रदेश: बोर्ड पैटर्न पर होंगी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं, जानें डेट; कब से 10वीं और 12वीं के एग्जाम?

संक्षेप:

राज्य शिक्षा केंद्र के निदेशक हरजिंदर सिंह ने बताया कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर 522 प्राइवेट स्कूलों के 20,736 छात्रों के लिए अलग भाषा विषय के प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। बाकी विषयों के प्रश्न पत्र राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के अनुसार होंगे।

Feb 07, 2026 03:28 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश में एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जाएंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने इसका ऐलान किया है। परीक्षाएं 20 से 28 फरवरी के बीच होंगी। इस साल 12,920 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 25 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। इनमें सरकारी, प्राइवेट स्कूल के अलावा मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी शामिल हैं।

राज्य शिक्षा केंद्र के निदेशक हरजिंदर सिंह ने बताया कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर 522 प्राइवेट स्कूलों के 20,736 छात्रों के लिए अलग भाषा विषय के प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। बाकी विषयों के प्रश्न पत्र राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के अनुसार होंगे। सभी पात्र स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, भले ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन न करवाया हो।

सभी पात्र स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी

स्पेशल आईटी पोर्टल डेवलप किया गया

इसके अलावा परीक्षा के संचालन के लिए स्पेशल आईटी पोर्टल डेवलप किया गया है। पोर्टल के जरिए स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन, परीक्षा केंद्र आवंटन, सेंटर-हेड मैपिंग और मैटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी प्रमुख प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी की जाएंगी। इसके अलावा, रोल नंबर जनरेशन और एडमिट कार्ड जारी करने से लेकर उपस्थिति दर्ज करने, मूल्यांकन और मार्कशीट तैयार करने तक का पूरा वर्कफ्लो इसी पोर्टल के जरिए होगा।

12वीं और 10वीं की परीक्षाएं

आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से 3 मार्च 2026 के बीच होने जा रही है तो वहीं 10वीं की परीक्षाएं 11 से 2 मार्च, 2026 के बीच होगी। परीक्षाएं सुबह 9 बजे शुरू होंगी। स्टूडेंट्स को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। परीक्षा हॉल में एंट्री परीक्षा शुरू होने के समय से 15 मिनट पहले बंद कर दी जाएगी, और उत्तर पुस्तिकाएं पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले बांटी जाएगी।

मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
