मध्य प्रदेश: बोर्ड पैटर्न पर होंगी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं, जानें डेट; कब से 10वीं और 12वीं के एग्जाम?

मध्य प्रदेश में एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जाएंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने इसका ऐलान किया है। परीक्षाएं 20 से 28 फरवरी के बीच होंगी। इस साल 12,920 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 25 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। इनमें सरकारी, प्राइवेट स्कूल के अलावा मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी शामिल हैं।

राज्य शिक्षा केंद्र के निदेशक हरजिंदर सिंह ने बताया कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर 522 प्राइवेट स्कूलों के 20,736 छात्रों के लिए अलग भाषा विषय के प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। बाकी विषयों के प्रश्न पत्र राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के अनुसार होंगे। सभी पात्र स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, भले ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन न करवाया हो।

स्पेशल आईटी पोर्टल डेवलप किया गया इसके अलावा परीक्षा के संचालन के लिए स्पेशल आईटी पोर्टल डेवलप किया गया है। पोर्टल के जरिए स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन, परीक्षा केंद्र आवंटन, सेंटर-हेड मैपिंग और मैटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी प्रमुख प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी की जाएंगी। इसके अलावा, रोल नंबर जनरेशन और एडमिट कार्ड जारी करने से लेकर उपस्थिति दर्ज करने, मूल्यांकन और मार्कशीट तैयार करने तक का पूरा वर्कफ्लो इसी पोर्टल के जरिए होगा।