बीजेपी नेता के बिगड़े बोल, कहा-नाभि के नीचे पैंट पहनी है; मजे ले रहे हो तो इसमें बुराई क्या

बीजेपी नेता के बिगड़े बोल, कहा-नाभि के नीचे पैंट पहनी है; मजे ले रहे हो तो इसमें बुराई क्या
मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता के बिगड़े बोल से लोगों में नाराजगी फैल गई। महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। बीजेपी नेता ने एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान मंच से महिला डांसर के प्रति आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी कर दी।
मुरैना जिले के अंबाह शहर में आयोजित जय ईश्वर मेले के रंगारंग कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब नगर पालिका अध्यक्ष के पति दिनेश जैन ने मंच से महिला डांसर के प्रति आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी कर दी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिला कलाकार के पहनावे को लेकर अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया, जिससे वहां मौजूद लोगों में नाराजगी फैल गई। महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी को लेकर स्थानीय नागरिकों ने आपत्ति जताई है।
जैन ने आगे कहा कि उसमें क्या बुराई की बात है। आप फिल्मों में देखते हैं। हम आप नौजवानों की अगर तालियां बजवा दें तो इसमें हमारा क्या कसूर है? नाभि के नीचे पैंट पहनी है, आप सब मजे ले रहे हो, इसमें बुराई क्या है। टीवी में देखकर भी मजे लेते हो, यहां भी लो और तालियां बजाओ।
मुरैना में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष जिनेश जैन ने फीमेल सिंगर के पहनावे पर भद्दा कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि कल की बात बताता हूं आपको। वो लड़की कल यहां परफॉर्मेंस कर रही थी, उसकी पैंट जो थी न टुंडी (नाभि) से 3 इंच नीचे थी। तो मैंने पब्लिक को कह दिया कि आपको मजा आ रहा है। ये पैंट पहने हुए हैं लेकिन टुंडी से 3 इंच नीचे है।
इतना ही नहीं, दिनेश जैन ने मंच से यह भी कहा कि अंबाह में उनकी मर्जी के बिना कोई नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बन सकता और वे जिसे चाहेंगे वही अध्यक्ष बनेगा। उनके इस बयान को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि दिनेश जैन खुद को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी बताते हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। कई सामाजिक संगठनों ने सार्वजनिक मंच से महिलाओं के प्रति की गई टिप्पणी की निंदा की है और कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
