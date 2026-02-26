Hindustan Hindi News
बीजेपी नेता के बिगड़े बोल, कहा-नाभि के नीचे पैंट पहनी है; मजे ले रहे हो तो इसमें बुराई क्या

Feb 26, 2026 08:30 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता के बिगड़े बोल से लोगों में नाराजगी फैल गई। महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। बीजेपी नेता ने एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान मंच से महिला डांसर के प्रति आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी कर दी।

मुरैना जिले के अंबाह शहर में आयोजित जय ईश्वर मेले के रंगारंग कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब नगर पालिका अध्यक्ष के पति दिनेश जैन ने मंच से महिला डांसर के प्रति आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी कर दी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिला कलाकार के पहनावे को लेकर अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया, जिससे वहां मौजूद लोगों में नाराजगी फैल गई। महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी को लेकर स्थानीय नागरिकों ने आपत्ति जताई है।

जैन ने आगे कहा कि उसमें क्या बुराई की बात है। आप फिल्मों में देखते हैं। हम आप नौजवानों की अगर तालियां बजवा दें तो इसमें हमारा क्या कसूर है? नाभि के नीचे पैंट पहनी है, आप सब मजे ले रहे हो, इसमें बुराई क्या है। टीवी में देखकर भी मजे लेते हो, यहां भी लो और तालियां बजाओ।

मुरैना में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष जिनेश जैन ने फीमेल सिंगर के पहनावे पर भद्दा कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि कल की बात बताता हूं आपको। वो लड़की कल यहां परफॉर्मेंस कर रही थी, उसकी पैंट जो थी न टुंडी (नाभि) से 3 इंच नीचे थी। तो मैंने पब्लिक को कह दिया कि आपको मजा आ रहा है। ये पैंट पहने हुए हैं लेकिन टुंडी से 3 इंच नीचे है।

इतना ही नहीं, दिनेश जैन ने मंच से यह भी कहा कि अंबाह में उनकी मर्जी के बिना कोई नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बन सकता और वे जिसे चाहेंगे वही अध्यक्ष बनेगा। उनके इस बयान को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि दिनेश जैन खुद को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी बताते हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। कई सामाजिक संगठनों ने सार्वजनिक मंच से महिलाओं के प्रति की गई टिप्पणी की निंदा की है और कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

Madhya Pradesh News
