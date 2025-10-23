Hindustan Hindi News
मध्य प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी का ऐलान: 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 9 मंत्री; पूरी लिस्ट

संक्षेप: मध्य प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति से प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। देखें पूरी लिस्ट…

Thu, 23 Oct 2025 06:31 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, भोपाल
मध्य प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। जारी बयान में कहा गया है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा की सहमति से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ओर से प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। पार्टी की ओर से जारी लिस्ट में मध्य प्रदेश के लिए 7 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 7 मंत्रियों के नाम हैं। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

7 महिलाओं को जिम्मेदारी

गौर करने वाली बात यह भी कि कार्यकारिणी में 7 महिलाओं को भी जगह दी गई है। इनमें मनीषा सिंह और नंदिता पाठक को उपाध्यक्ष, सागर से सांसद लता वानखेड़े को महामंत्री, संगीता सोनी, अर्चना सोनी, बबीता परमार को मंत्री बनाया गया है।

इन्हें बनाया गया उपाध्यक्ष

पार्टी के किसान नेता रणवीर रावत, कांतदेव सिंह, प्रभुराम चौधरी, शैलेंद्र बरुआ, मनीषा सिंह, डॉ. नंदिता पाठक, सुरेंद्र शर्मा, निशांत खरे और डॉ. प्रभुलाल जाटव को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

चार नेताओं को बनाया गया महामंत्री

लिस्ट में पार्टी के चार नेताओं को महामंत्री बनाया गया है। इनमें दो सांसद भी हैं। सागर से सांसद लता वानखेड़े और राज्यसभा सांसद सुमेर सोलंकी को महामंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही राहुल कोठारी और गौरव रणदिवे भी प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं।

ये 9 नेता बनाए गए मंत्री

कार्यकारिणी में रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर, जयदीप पटेल, क्षितिज भट्ट, संगीता सोनी, राजेंद्र सिंह, अर्चना सोनी, राजो मालवीय और बबीता परमार मंत्री बनाए गए हैं।

इनको भी जिम्मेदारी

इसके साथ ही अखिलेश जैन कोषाध्यक्ष, श्याम महाजन कार्यालय मंत्री और आशीष अग्रवाल दोबारा से मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं।

अलग-अलग मोर्चाें के अध्यक्ष भी नियुक्त

किसान मोर्चा का अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, एससी मोर्चा का भगवान सिंह परमार, एसटी मोर्चा का पंकज टेकाम और पिछड़ा मोर्चा का अध्यक्ष पवन पाटीदार को बनाया गया है। जुलाई की शुरुआत में हेमंत खंडेलवाल ने भाजपा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद से ही उनकी नई टीम के बारे में अटकलें लगाईं जा रहीं थीं।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
