आपका नाम दिल्ली ब्लास्ट में; MP के रिटायर्ड कर्मी को 76 घंटे रखा डिजिटल अरेस्ट फिर...

संक्षेप: 64 साल के डब्ल्यूसीएल से रिटायर्ड चेतराम नरवरे को ठगों ने तीन दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर डर और धमकी के सहारे उनसे पैसे हड़पने की कोशिश की थी। जानकारी के अनुसार ठगों ने खुद को सीबीआई ओर ईडी का अधिकारी बताकर चेतराम को फोन किया और उन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया।

मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले रिटायर्ड कोलकर्मी को ईडी और सीबीआई अधिकारी बनकर 76 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। पीड़ित को दिल्ली और पुलवामा हमले की फंडिंग राशि उनके खाते में आने का झांसा खूब डराया गया,यही नहीं उन्हें भोपाल से बैतूल बुलवाया और उनकी दो एफडी तुड़वाकर 73 लाख रुपये दूसरे खाते में जमा करवा लिए। इसके बाद भी जी नहीं भरा तो आरोपियों ने डर और धमकी देकर आरटीजीएस करने को मजबूर करने लगे। इस दौरान बेटे को शंका हुई तो उसने बैतूल पुलिस को सूचना दी,इसके पहले रुपये आरटीजीएस होते पुलिस पहुंच गई और एक बड़ा ठगी का प्रयास विफल कर दिया।

पुलिस के अनुसार आरोपी अंतरराष्ट्रीय नम्बर ओर असम की सिम से कॉल कर रहे थे यह नंबर बंद होने से फिलहाल ट्रेस नहीं हो सके। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 64 साल के डब्ल्यूसीएल से रिटायर्ड चेतराम नरवरे को ठगों ने तीन दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर डर और धमकी के सहारे उनसे पैसे हड़पने की कोशिश की थी। जानकारी के अनुसार ठगों ने खुद को सीबीआई ओर ईडी का अधिकारी बताकर चेतराम को फोन किया और उन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया। ठगों ने चेतराम को बताया कि उनके बैंक खातों के पैसों का इस्तेमाल पहलगाम हमले और दिल्ली ब्लास्ट में हुआ है। इसके बाद उन्होंने चेतराम को भोपाल से पाथाखेड़ा आने और एक होटल में कमरा लेकर रहने को कहा ताकि वे जांच कर सकें।

डरे और घबराए चेतराम तीन दिनों तक होटल में ठगों के लगातार वीडियो और ऑडियो कॉल के संपर्क में रहे। ठगों के दबाव में उन्होंने अपनी एफडी तोड़कर पैसे सेविंग खाते में जमा करवाए। यहां तक कि वे आरटीजीएस फॉर्म भी ले आए थे ताकि ठगों के बताए खाते में रकम ट्रांसफर कर सकें। स्थिति से घबराकर उन्होंने यह बात परिवार से भी छिपाई। परिजनों को चेतराम की हरकतों में संदेह हुआ तो उन्होंने तुरंत बैतूल पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और कुछ ही देर में होटल पहुंच गई। वहां चेतराम ठगों से लाइव कॉल पर जुड़े हुए मिले। बताया जाता है कि ठगों ने असली पुलिस को भी धमकाने की कोशिश की। पुलिस ने समय रहते चेतराम को रेस्क्यू कर लिया जिससे उनके पैसे और जिंदगी दोनों बच गए।

चेतराम ने शाहपुरा में रिश्तेदार की शादी में आना बताया तो बेटे को शंका हुई कि शाहपुरा में उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। 1 दिसंबर को उनके छोटे बेटे योगेश ने कॉल किया तो उनके पिता बगडोना में रुके हुए थे। योगेश ने बैतूल बाजार निवासी मौसेरे भाई दीपेंद्र को शंका जाहिर की। इस पर दीपेंद्र ने बैतूल बाजार टीआई अंजना धुर्वे को पूरी बात बताई। टीआई खुद अपने वाहन में सभी को लेकर बगडोना के लिए निकलीं। इस बीच पाथाखेड़ा चौकी प्रभारी मनोज कुमार उइके को सूचना दी। सूचना पर चौकी प्रभारी जब लॉज के रूम में पहुंचे तब साइबर ठगों का कॉल चैतराम के मोबाइल पर आया हुआ था। चौकी प्रभारी को भी साइबर ठगों ने धमकाया।

चेतराम नरवरे ने बताया कि 28 नवंबर को दोपहर 4 बजे मेरे मोबाइल पर फोन आया कि आपका खाता और मोबाइल सीज किया है। आपके नाम से खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुंबई में खोला है जिसमें आतंकवादियों की फंडिंग के 6 करोड़ रुपए आए हैं। सीबीआई जांच में आपको आरोपी बनाया है। मुझे मेरे नाम का एक एटीएम कार्ड भी वीडियो कॉल पर दिखाया और कहा आपका खाता सीज किया जा रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे दो दिन का समय दीजिए, मुझे पेंशन का खाता ऑनलाइन करना है। फिर उन्होंने कहा कि फिर हम जैसा बोले, वैसा करो। इसके बाद उनके लगातार काल आने लगे।

उन्होंने आगे बताया कि कभी ऑडियो तो कभी वीडियो काल आए। 29 नवंबर को काल पर एक व्यक्ति कहता रहा था आप मेरे पिता जैसे हैं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, दूसरा व्यक्ति खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर गिरफ्तार करने का डर बताता रहा। तीन दिनों तक वह लोग जैसा कहते रहे, वैसा मैं करता रहा। उसके बाद साइबर ठगों के कहने पर मैंने नया मोबाइल खरीदा। मैंने उन्हें बताया मेरी एफडी पाथाखेड़ा में हैं तो उन्होंने कहा आप पाथाखेड़ा जाओ और वहां पर आपकी एफडी तुड़वाओ। 30 नवंबर को मुझसे अकेले कैब कर पाथाखेड़ा जाने के लिए कहा। मैं घरवालों को बिना बताए पाथाखेड़ा आया, जहां बगडोना में एक लॉज में रुका। 1 दिसंबर को मैंने एफंडी तुड़वाई, जिसके 73 लाख रुपए नए खाते में डाले। बदमाशों ने आरटीजीएस फार्म भरने के लिए कहा। इस बीच मेरे छोटे बेटे का काल आया। उसने कहा आप कहां हो, मुझसे कुछ छिपा रहे हो। रात 8 बजे जब साइबर ठगों से मेरी बात चल रही थी। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई।