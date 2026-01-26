कार से बाहर निकाला, लाठी-रॉड से पीटा; भोपाल में शख्स को मार-मारकर अधमरा कर दिया, VIDEO
मध्य प्रदेश में लगता है कानून का भय नहीं रह गया है। ताजा मामला भोपाल का है जहां एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां बीच सड़क एक युवक को कुछ गुंडों ने उसकी कार से खींचकर हथौड़ों, सरियों और लाठियों से अधमरा होने तक पीटा। हमले का शिकार हुए युवक का नाम कुलदीप सिंह है, जो रीवा जिले का रहने वाला है।
गाड़ी से बाहर निकाला और बहुत मारा
हमलावरों ने दो गाड़ियों की मदद से कुलदीप की कार को आगे और पीछे से घेर लिया ताकि वह भाग न सके। इसके बाद उसे जबरदस्ती कार से बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने कुलदीप के हाथ-पैर और सिर पर हथौड़ों और लोहे की रॉड से तब तक हमला किया जब तक वह बेहोश होकर गिर नहीं गया। उसके हिलना-डुलना बंद करने के बाद भी वे उसे मारते रहे। हमले के बाद आरोपियों ने कुलदीप की कार में भी तोड़फोड़ की और फिर वहां से आसानी से भाग निकले। कुलदीप को लहूलुहान हालत में सड़क पर ही छोड़ दिया गया।
इस घटना की सबसे दुखद बात यह रही कि वहां मौजूद कई लोग इस हमले का वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिख रहा है कि केवल एक युवती ने बहादुरी दिखाते हुए हमलावरों को रोकने की कोशिश की, जबकि बाकी लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। कुलदीप को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।
पुलिस लग गई तलाश में
पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस (FIR) दर्ज कर लिया है और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हमलावरों की पहचान करने के लिए इलाके के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जांच में इस हमले के पीछे की एक नई कहानी सामने आई है। पुलिस ने पुष्टि की है कि जिस युवक (कुलदीप सिंह) पर हमला हुआ, उसका खुद का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।
कुलदीप सिंह के खिलाफ रीवा और जबलपुर में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, मारपीट, अवैध वसूली, दंगा भड़काने और गैरकानूनी हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। वह हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुलदीप अपनी मंगेतर से मिलने शुक्रवार को भोपाल आया था। उसकी मंगेतर कोलार इलाके में रहती है और पेशे से डेंटिस्ट (दांतों की डॉक्टर) है। भोपाल पुलिस अब रीवा पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। पुलिस को शक है कि यह हमला किसी पुरानी दुश्मनी या आपसी रंजिश के कारण किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमले का तरीका देखकर लगता है कि यह सब पूरी प्लानिंग (साजिश) के साथ किया गया था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।