अंबेडकर का फोटो जलाने का प्रयास, भीम आर्मी के घेराव के बाद FIR; आंदोलन की धमकी

संक्षेप: फरियादी के मुताबिक वीडियो में “भीमराव सकपाल का पुतला जलाया, जिला भिंड जय श्री राम” शीर्षक के साथ बाबा साहेब के छायाचित्र को जलाने का प्रयास किया जा रहा था। आरोप है कि यह पोस्ट जातिगत वैमनस्य और घृणा फैलाने के उद्देश्य से की गई, जिससे सामाजिक भावनाएं आहत हुईं।

भिंड जिले में मनुस्मृति और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को लेकर विवाद गहरा गया है। यहां फेसबुक लाइव पर अंबेडकर के छायाचित्र को जलाने के प्रयास का वीडियो सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई भीम आर्मी के प्रदर्शन और थाने के घेराव के बाद हुई है। मामले में सवर्ण समाज ने भी विरोध शुरू कर दिया है, जिससे जिले में तनाव की स्थिति बन गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस के अनुसार फरियादी बलवीर बौद्ध निवासी हरसिंहपुरा थाना मेहगांव ने शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि 27 दिसंबर को दोपहर करीब तीन बजे वह अपने मित्र जितेंद्र कौशल, सुनील कुशवाह और देशराज धारिया के साथ सब्जी मंडी भिंड गया था। इसी दौरान उसने फेसबुक पर Vineet Sharma Bunty नाम की आईडी से एक लाइव वीडियो देखा।

मामला दर्ज कर जांच शुरू फरियादी के मुताबिक वीडियो में “भीमराव सकपाल का पुतला जलाया, जिला भिंड जय श्री राम” शीर्षक के साथ बाबा साहेब के छायाचित्र को जलाने का प्रयास किया जा रहा था। आरोप है कि यह पोस्ट जातिगत वैमनस्य और घृणा फैलाने के उद्देश्य से की गई, जिससे सामाजिक भावनाएं आहत हुईं। पुलिस ने आरोपी विनीत शर्मा उर्फ बंटी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।