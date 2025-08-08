भोपाल से लेकर इंदौर तक, चंबल से उज्जैन तक बदल गए IAS अधिकारी, MP में बड़ा फेरबदल

MP Administrative Reshuffle: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सभी 10 संभागों में 10 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को संभागीय प्रभारी नियुक्त किया है। ये अधिकारी संभाग स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा, योजनाओं की निगरानी और उनके क्रियान्वयन का कार्य देखेंगे।

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। सभी 10 संभागों में 10 वरिष्ठ IAS अधिकारी को संभागीय प्रभारी नियुक्त किया है। ये अधिकारी संभाग स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा, योजनाओं की निगरानी और उनके क्रियान्वयन का कार्य देखेंगे। बात दें कि सभी नियुक्त अधिकारी अपर मुख्य सचिव ( ACS ) और प्रमुख सचिव (PS) स्तर के हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे प्रमुख संभाग शामिल हैं।

8 संभागों में ACS स्तर के अधिकारी मध्य प्रदेश गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 10 में से 8 संभागों में अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। अन्य दो संभागों में प्रमुख सचिव के स्तर के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सीएम मोहन यादव के पूर्व सचिव डॉ राजेश राजौरा और वर्तमान अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई को भी संभागीय जिम्मेदारी दी गई है। डॉ राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन संभाग का प्रभारी बनाया गया है।

कौन किस संभाग का प्रभारी? डॉ राजेश राजौरा: उज्जैन संभाग

संजय कुमार शुक्ल: भोपाल संभाग

अशोक बर्णवाल: ग्वालियर संभाग

मनु श्रीवास्तव: चंबल संभाग

अनुपम राजन: इंदौर संभाग

नीरज मंडलोई: नर्मदापुरम संभाग

संजय दुबे: जबलपुर संभाग

दीपाली रस्तोगी: सागर संभाग

रश्मि अरुण शमी: रीवा संभाग

शिवशेखर शुक्ला: शहडोल संभाग