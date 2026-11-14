मध्य प्रदेश में फाइनल SIR रोल के बाद 8.19 लाख नए वोटर्स जुड़े, कुल संख्या 5.48 करोड़ हुई
मध्य प्रदेश में स्पेशल समरी रिवीजन-2027 (SSR) के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 8.19 लाख से अधिक वोटर्स की नए वोटर्स जुड़े हैं। अब राज्य में कुल वोटर्स की संख्या बढ़कर लगभग 5.48 करोड़ हो गई है। फाइनल वोटर लिस्ट अगले साल 4 जनवरी में आएगी।
मध्य प्रदेश में स्पेशल समरी रिवीजन-2027 (SSR) के तहत गुरुवार को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 8.19 लाख से अधिक वोटर्स की नए वोटर्स जुड़े हैं। अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही अगले विधानसभा चुनाव से दो साल पहले राज्य में कुल वोटर्स की संख्या बढ़कर लगभग 5.48 करोड़ हो गई है।
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस साल फरवरी में प्रकाशित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की फाइनल वोटर्स लिस्ट की तुलना में नई ड्राफ्ट लिस्ट में 4,38,361 महिला, 3,80,169 पुरुष और 33 ट्रांसजेंडर वोटर्स बढ़े हैं।
नई लिस्ट में 937 ट्रांसजेंडर वोटर्स
नए नाम जुड़ने के बाद मध्य प्रदेश में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 5,47,99,628 हो गई है। इनमें 2,82,85,144 पुरुष, 2,65,13,547 महिलाएं और 937 ट्रांसजेंडर वोटर्स शामिल हैं। फरवरी में प्रकाशित एसआईआर की फाइनल लिस्ट में राज्य में कुल 5,39,81,065 वोटर्स थे। इनमें 2,79,04,975 पुरुष, 2,60,75,186 महिलाएं और 904 ट्रांसजेंडर वोटर्स शामिल थे।
अधिकारियों ने बताया कि आयु वर्ग के लिहाज से 30 से 39 वर्ष के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक 1,40,50,865 है। इसके बाद 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग में 1,29,48,107 वोटर्स हैं।
जनवरी में आएगी फाइनल वोटर लिस्ट
निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 11 दिसंबर तक का समय दिया है। इसके बाद 4 जनवरी, 2027 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी।वोटर्स की संख्या में यह वृद्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ था। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया के दौरान पात्र वोटर्स के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया था, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि रिवीजन का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरे नाम वाले मतदाताओं को सूची से हटाना था।
2028 में होगा अगला विधानसभा चुनाव
मध्य प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2028 के अंत में प्रस्तावित है। वर्ष 2011 की जनगणना में राज्य की आबादी 7.26 करोड़ दर्ज की गई थी, जबकि इसके बढ़कर 9.05 करोड़ होने का अनुमान है। राज्य में 230 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 47 अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए और 35 अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा, राज्य में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 6 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं।