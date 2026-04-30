MP में बदला मौसम: मुरैना में गिरे जमकर ओले, जम गई सफेद चादर; भोपाल में भी बारिश
भीषण गर्मी के बीच भोपाल में भी बारिश से लोगों को राहत मिली है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। मुरैना और भोपाल के अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौरा चला जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
मध्य प्रदेश में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली जिससे कई जिलों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मुरैना में तो अचानक बदले मौसम के बाद आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। शुरू में लोगों ने इसे गर्मी से राहत के तौर पर लिया, लेकिन देखते ही देखते हालात बदल गए और आसमान से बड़े-बड़े ओले गिरने लगे।
ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में सड़कों, खेतों और मकानों की छतों पर बर्फ जैसी सफेद परत जम गई। अचानक बदले इस मौसम ने शहर में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया। बाजारों में मौजूद लोग इधर-उधर भागते नजर आए। दुकानदारों ने आनन-फानन में अपने सामान को सुरक्षित रखने की कोशिश में जुट गए। कई जगहों पर टीन शेड और कमजोर छतों को नुकसान पहुंचने की खबरें भी सामने आई हैं। तेज हवाओं के साथ गिरते ओलों की मार इतनी तेज थी कि लोग घरों और दुकानों में शरण लेने को मजबूर हो गए।
फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका
इस ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। रबी की फसल कटाई के दौर में है और ऐसे समय में ओले गिरने से गेहूं, सरसों और अन्य फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कई किसानों का कहना है कि फसल पूरी तरह तैयार थी और कटाई से पहले ही इस तरह की बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। हालांकि अभी प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन नहीं किया गया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
असामान्य मौसम का संकेत?
स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने बड़े आकार के ओले लंबे समय बाद देखने को मिले हैं। बच्चों और युवाओं ने जहां इसे एक अनोखा अनुभव बताया, वहीं बुजुर्गों ने इसे असामान्य मौसम का संकेत माना। कुछ लोगों ने ओलों को इकट्ठा कर फोटो और वीडियो भी बनाए, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। फिलहाल बारिश के बाद मौसम में ठंडक जरूर घुल गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन यह राहत चिंता के साये में है, क्योंकि ओलावृष्टि से हुए नुकसान का असर आने वाले दिनों में साफ दिखाई देगा। अब सबकी नजरें प्रशासन के सर्वे और राहत कार्यों पर टिकी हैं, ताकि प्रभावित किसानों और व्यापारियों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके।
भोपाल में भी बारिश
भीषण गर्मी के बीच भोपाल में भी बारिश से लोगों को राहत मिली है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। मुरैना और भोपाल के अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौरा चला जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
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मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
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