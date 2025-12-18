2025 में 54 मौतें; टाइगर स्टेट में बाघ ही सुरक्षित नहीं, MP के ताजा आंकड़े हैरान कर रहे
पिछले महज एक हफ्ते के भीतर राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 6 बाघों की जान गई है। शनिवार को भारत के सबसे मशहूर बाघ अभयारण्यों में से एक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक और बाघ का शव मिला है। लगभग 57 प्रतिशत बाघों की मौत अप्राकृतिक कारणों से हुई है।
भारत के "टाइगर स्टेट" के रूप में मशहूर मध्य प्रदेश इस समय एक बहुत ही चिंताजनक और दुखद स्थिति से गुजर रहा है। एक तरफ सरकारी घोषणाओं में बाघों की बढ़ती संख्या पर खुशी जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ राज्य के जंगलों से बाघों की मौतों की डरावनी खबरें आ रही हैं। एक के बाद एक बाघों की रहस्यमयी और संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौत ने उनकी सुरक्षा और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश ने साल 2025 में अब तक 54 बाघों को खो दिया है।
एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के अनुसार, 1973 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' शुरू होने के बाद से अब तक राज्य में एक ही साल में बाघों की मौत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले महज एक हफ्ते के भीतर राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 6 बाघों की जान गई है। शनिवार को भारत के सबसे मशहूर बाघ अभयारण्यों में से एक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक और बाघ का शव मिला है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लगभग 57 प्रतिशत बाघों की मौत अप्राकृतिक कारणों से हुई है। इसमें शिकार, बिजली का करंट लगना या अन्य संदिग्ध परिस्थितियां शामिल हैं।
बाघ का सबसे नया शव उमरिया जिले के चंदिया वन परिक्षेत्र में मिला है। यह शव उस समय मिला जब 'अखिल भारतीय बाघ अनुमान' (All India Tiger Estimation) के तहत सर्वे किया जा रहा था। बाघ का शरीर बिजली की एक लाइन के पास मिला, जिससे तुरंत शक पैदा हो गया। वन विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि बाघ की मौत बिजली का करंट (Electrocution) लगने से होने की पूरी संभावना है।
जहां एक तरफ प्रशासन जांच की बात कर रहा है, वहीं वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि यह मौतें किसी बड़ी लापरवाही या एक खतरनाक सिलसिले का हिस्सा हैं। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि विभाग हर बाघ की मौत को गंभीरता से लेता है। ऐसी घटनाओं के तुरंत बाद विशेषज्ञ टीमों को मौके पर भेजा जाता है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ताजा मामले में करंट लगने के पहलू की जांच की जा रही है और विभाग प्रशासन के साथ मिलकर स्थिति पर पैनी नजर रख रहा है।
सरकारी आश्वासनों के बावजूद, सुरक्षित जंगलों के भीतर शिकारियों की मौजूदगी एक निरंतर खतरा बनी हुई है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार की गतिविधियों और खुफिया सूचनाओं का मिलना अब कोई नई बात नहीं रह गई है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी के एक बड़े मामले ने इस समस्या की गंभीरता को दुनिया के सामने ला दिया है।
मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स और वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) के एक साझा ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी मिली है। अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी के कथित सरगना यांगचेन लाखुंगपा को 2 दिसंबर, 2025 को उत्तरी सिक्किम के लाचुंग से गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं के अनुसार, उसका नेटवर्क भारत, नेपाल, तिब्बत और चीन तक फैला हुआ था।
|वर्ष
|बाघों की मौत की संख्या
|2021
|34
|2022
|43
|2023
|45
|2024
|46
|2025
|54 (अभी साल खत्म होने में दिन बाकी हैं)
वन विभाग ने 'कोर जोन' (जंगल के मुख्य हिस्से) के भीतर सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। अब पर्यटक जंगल के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। बाघों के बहुत करीब वाहन ले जाने वाले वीडियो सामने आने के बाद कई ड्राइवरों को नोटिस जारी किए गए हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ अजय दुबे का तर्क है कि ये नियम गलत दिशा में उठाए गए कदम हो सकते हैं। उनका कहना है कि गाइड और ड्राइवर अक्सर आपातकालीन स्थिति या गाड़ी खराब होने पर मदद बुलाने के लिए मोबाइल पर ही निर्भर रहते हैं। फोन पर पाबंदी से सुरक्षा और राहत कार्य (Response Time) में देरी हो सकती है।
पिछले साल सामने आई वन विभाग की एक आंतरिक रिपोर्ट ने बांधवगढ़ जैसे बड़े रिजर्वों में हो रही लापरवाही की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में निम्नलिखित गंभीर खामियां पाई गई हैं:
मुकदमा दर्ज न करना: बाघ की मौत के मामलों में जरूरी 'प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट' (POR) तक दर्ज नहीं की गई।
नियमों का उल्लंघन: बाघों का पोस्टमार्टम बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के किया गया, जो कि नियमों के खिलाफ है।
अधूरी जांच: फोरेंसिक जांच को अधूरा छोड़ दिया गया।
बिना जांच के निष्कर्ष: बिना किसी ठोस सबूत या गहन जांच के, मौतों को सामान्य तौर पर 'जानवरों की आपसी लड़ाई' का नतीजा बताकर फाइल बंद कर दी गई।