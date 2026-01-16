Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Madhya Pradesh 32nd installment of Ladli Behna Yojana 32 Installment Rs 1500 transferred
MP: लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त जारी, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए 1500

संक्षेप:

इस योजना की किस्त राशि में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी जो कि नवंबर महीने से लागू है पहले किस्त के रूप में 1250 रुपये दिए जाते थे। नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वे बहनों के लिए किस्त जारी कर रहे हैं।

Jan 16, 2026 05:28 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को नर्मदापुरम की धरती से लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त जारी की। 1.25 करोड़ से ज्यादा पात्र लाडली बहनों को 1836 करोड़ रुपये की राशि का ट्रांसफर की गई। महिलाओं को 1500-1500 रुपये की सौगात दी गई है।

आपको बता दें कि इस योजना की किस्त राशि में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी जो कि नवंबर महीने से लागू है पहले किस्त के रूप में 1250 रुपये दिए जाते थे। नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वे बहनों के लिए किस्त जारी कर रहे हैं।

2023 में शुरू हुई थी योजना

मालूम हो कि इस योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। जून 2023 से अबतक इस योजना के तहत 31 किस्त जारी की जा चुकी थी। ये योजना महिलाओं के जीवन में आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान सुनिश्चित करती है।

कौन-सी महिलाएं ले सकती हैं फायदा?

इस योजना का लाभ वे महिलाएं ही ले सकती हैं जो मध्य प्रदेश की रहने वाली हों। महिला विवाहित होनी चाहिए। वहीं विधवा, तलाकशुदा महिलाएं भी पात्र हैं। महिला की उम्र 21 से ज्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए।

किस्त जारी करने से पहले

किस्त जारी करने से पहले मोहन यादव ने नर्मदापुरम स्थित माखन नगर में लोक निर्माण विभाग द्वारा 137.94 लाख रुपये की लागत से निर्मित विश्राम गृह का उद्घाटन किया। वहीं इससे पहले भोपाल में प्रदेश स्तरीय 'पंचायत सचिव सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा था कि ‘पंचायत सचिव अब 62 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा देंगे। 7वें वेतनमान के आदेश जारी हो चुके हैं। कर्मचारियों को विशेष भत्ते का भी लाभ मिलेगा।’

