MP: लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त जारी, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए 1500

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को नर्मदापुरम की धरती से लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त जारी की। 1.25 करोड़ से ज्यादा पात्र लाडली बहनों को 1836 करोड़ रुपये की राशि का ट्रांसफर की गई। महिलाओं को 1500-1500 रुपये की सौगात दी गई है।

आपको बता दें कि इस योजना की किस्त राशि में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी जो कि नवंबर महीने से लागू है पहले किस्त के रूप में 1250 रुपये दिए जाते थे। नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वे बहनों के लिए किस्त जारी कर रहे हैं।

2023 में शुरू हुई थी योजना मालूम हो कि इस योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। जून 2023 से अबतक इस योजना के तहत 31 किस्त जारी की जा चुकी थी। ये योजना महिलाओं के जीवन में आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान सुनिश्चित करती है।

कौन-सी महिलाएं ले सकती हैं फायदा? इस योजना का लाभ वे महिलाएं ही ले सकती हैं जो मध्य प्रदेश की रहने वाली हों। महिला विवाहित होनी चाहिए। वहीं विधवा, तलाकशुदा महिलाएं भी पात्र हैं। महिला की उम्र 21 से ज्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए।