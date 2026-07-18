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तंत्र-मंत्र के नाम पर नोटों की बारिश का लालच और लाखों की ठगी; MP में तांत्रिक गिरोह का पर्दाफाश

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, मंदसौर
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घटना मध्य प्रदेश के मंदसौर की है। एक गैंग ने तंत्र मंत्र के नाम पर पीड़ित को पैसों की बारिश का लालच दिया और लाखों की ठगी कर डाली। पुलिस ने गैंग के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि कुछ की तलाश जारी है। 

तंत्र-मंत्र के नाम पर नोटों की बारिश का लालच और लाखों की ठगी; MP में तांत्रिक गिरोह का पर्दाफाश

मध्य प्रदेश के मंदसौर से ठगी का ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है,जहां नोटों की बारिश कराने और जमीन में गड़ा करोड़ों का खजाना निकालने का झांसा देकर एक तांत्रिक गिरोह ने लाखों रुपए की ठगी कर डाली। अफजलपुर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

आरोपियों ने खुद को तांत्रिक बताकर पीड़ित को भरोसा दिलाया कि पूजा-पाठ और तंत्र-मंत्र के जरिए नोटों की बारिश कराई जा सकती है, जमीन में दबा खजाना निकाला जा सकता है और रकम को दोगुना किया जा सकता है। इसी लालच में रतलाम जिले के चिकलाना निवासी गोपाल धाकड़ आरोपियों के जाल में फंस गए।

ऐसे बनाया शिकार

जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने कुएं और जंगल में पूजा-पाठ का नाटक रचा। दुर्घटना और मौत का झूठा ड्रामा किया। जमीन से अंबे माता की मूर्ति निकालकर 51 दिन की पूजा के बाद गड़ा धन मिलने का भरोसा दिलाया। इसके बाद शिकायतकर्ता को भूत-प्रेत का डर दिखाकर वहां से भगा दिया गया। बाद में आरोपियों ने नोटों से भरी एक पोटली फरियादी को घर ले जाने के लिए दी। लेकिन जब पोटली खोली गई तो उसमें सिर्फ 20-20 रुपए के नोटों की गड्डियां मिलीं,जिसके बाद फरियादी को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ।

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शिकायत के बाद अफजलपुर पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान कथित तांत्रिक की असली पहचान भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी का असली नाम नबीनुर है, जो खुद को गोपाल बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पृथ्वीराज, कमलेश, नबीनुर और अफसर को गिरफ्तार किया है।

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आरोपियों के कब्जे से 51 हजार रुपए नकद, दो मोटरसाइकिल, तांत्रिक सामग्री, विशेष वेशभूषा, माला और अंबे माता की मूर्ति बरामद की गई है। वहीं कंवरलाल समेत अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।पुलिस अब पूरे गिरोह के नेटवर्क और ठगी की रकम को लेकर आगे की जांच में जुटी है।

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रिपोर्ट- विजेंद्र यादव

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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