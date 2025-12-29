Hindustan Hindi News
प्रेमी जोड़े ने जहर खाया, लड़की की मौत पर अस्पताल से भाग गया लड़का; उसकी भी लाश मिली

मध्य प्रदेश में एक दुखद घटना सामने आई है। एक प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया। पता चलने पर लड़की के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। थोड़ी देर बाद लड़का भी वहां पहुंच गया। लेकिन, जब लड़की की मौत हो गई तो लड़का वहां से भाग गया। बाद में उसकी भी लाश बरामद हुई।

Dec 29, 2025 06:10 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गुना
मध्य प्रदेश के गुना में प्रेमी-प्रेमिका ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान नाबालिग प्रेमिका की मौत हो गई। उसकी मौत की खबर सुनते ही प्रेमी अस्पताल से भाग निकला। सोमवार सुबह उसका शव भी कॉलोनी में ही मिला। दोनों के बीच एक साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।

कैंट थाना पुलिस के मुताबिक, रशीद कॉलोनी निवासी 25 साल की गणेश रजक का आठवीं में पढ़ने वाली 16 साल की पड़ोसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार शाम करीब 6 बजे जब लड़की की मां और भाई घर पहुंचे तो वह उल्टियां कर रही थी। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए।

अस्पताल में इलाज के बाद वह सो गई, लेकिन रात करीब 9:30 बजे उसकी सांसें थम गईं। लड़की के साथ ही गणेश ने भी जहर खा लिया था। जब लड़की अस्पताल में भर्ती थी, तब वह भी वहां पहुंचा था। जैसे ही उसे प्रेमिका की मौत का पता चला, वह अस्पताल से भाग निकला। सोमवार सुबह उसका शव रशीद कॉलोनी में ही पड़ा मिला। उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

लड़की के परिजनों का आरोप है कि रविवार को जब घर में कोई नहीं था तब गणेश ही जहर लेकर आया और लड़की को दिया। दोनों ने वहीं जहर खाया, जिसके बाद गणेश वहां से चला गया। परिजन ने बताया कि दोनों एक ही समाज के थे। इसलिए बालिग होने पर शादी कराने की बात भी हुई थी। वहीं, गणेश के भाई जयपाल ने बताया कि उन्हें इस प्रेम प्रसंग की जानकारी नहीं थी।

पुलिस ने युवक और युवती के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिए हैं। साथ ही परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। युवक और युवती के दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Madhya Pradesh News
