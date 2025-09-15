परिवार वालों की जिद की भेंट चढ़ा प्रेमी जोड़ा, शादी की बात नहीं मानी तो जहर खाकर जान दे दी

मध्य प्रदेश के मंदसोर जिले में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां लड़की के परिजन शादी के लिए राजी नहीं हुए तो प्रेमी जोड़े ने कीटनाशक पीकर सुसाइड कर लिया। बताया जाता है कि कीटनाशक पीकर दोनों अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही दोनों की मौत हो गई।

सूचना पर परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान लड़की का भाई शव लेकर भागने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे पकड लिया। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।

मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में सोमवार सुबह प्रेमी जोड़े ने कीटनाशक पीकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि युवती के परिजन दोनों की शादी के खिलाफ थे। इसी से निराश होकर दोनों ने यह कदम उठाया। पुलिस को शुरुवाती जांच में पता चला है कि युवक मूंदड़ी का रहने वाला था। उसका नाम अरुण मेघवाल और उम्र 23 साल था। वहीं, 21 साल की युवती पवित्रा चौहान नीमच जिले के शकरग्राम की रहने वाली थी।

मिली जानकारी के अनुसार युवती पवित्रा शनिवार सुबह अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। दोपहर बाद उसका मोबाइल बंद हो गया था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे,लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह उन्हें उसके जहर पीने की जानकारी मिली। सूचना मिलने के बाद उसके परिजन हॉस्पिटल पहुंचे और हंगामा करने लगे। पवित्रा का भाई उसकी लाश लेकर बाहर की ओर जा रहा था। मौके पर मौजूद कॉन्स्टेबल ने रोक लिया। कुछ देर झूमाझटकी के बाद शव को वापस अस्पताल ले जाया गया।