lovers commited suicide as her family not agree to marriage them परिवार वालों की जिद की भेंट चढ़ा प्रेमी जोड़ा, शादी की बात नहीं मानी तो जहर खाकर जान दे दी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़lovers commited suicide as her family not agree to marriage them

परिवार वालों की जिद की भेंट चढ़ा प्रेमी जोड़ा, शादी की बात नहीं मानी तो जहर खाकर जान दे दी

मध्य प्रदेश के मंदसोर जिले में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां लड़की के परिजन शादी के लिए राजी नहीं हुए तो प्रेमी जोड़े ने कीटनाशक पीकर सुसाइड कर लिया। बताया जाता है कि कीटनाशक पीकर दोनों अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही दोनों की मौत हो गई।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मंदसोरMon, 15 Sep 2025 04:43 PM
share Share
Follow Us on
परिवार वालों की जिद की भेंट चढ़ा प्रेमी जोड़ा, शादी की बात नहीं मानी तो जहर खाकर जान दे दी

मध्य प्रदेश के मंदसोर जिले में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां लड़की के परिजन शादी के लिए राजी नहीं हुए तो प्रेमी जोड़े ने कीटनाशक पीकर सुसाइड कर लिया। बताया जाता है कि कीटनाशक पीकर दोनों अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही दोनों की मौत हो गई। सूचना पर परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान लड़की का भाई शव लेकर भागने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे पकड लिया। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।

मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में सोमवार सुबह प्रेमी जोड़े ने कीटनाशक पीकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि युवती के परिजन दोनों की शादी के खिलाफ थे। इसी से निराश होकर दोनों ने यह कदम उठाया। पुलिस को शुरुवाती जांच में पता चला है कि युवक मूंदड़ी का रहने वाला था। उसका नाम अरुण मेघवाल और उम्र 23 साल था। वहीं, 21 साल की युवती पवित्रा चौहान नीमच जिले के शकरग्राम की रहने वाली थी।

मिली जानकारी के अनुसार युवती पवित्रा शनिवार सुबह अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। दोपहर बाद उसका मोबाइल बंद हो गया था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे,लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह उन्हें उसके जहर पीने की जानकारी मिली। सूचना मिलने के बाद उसके परिजन हॉस्पिटल पहुंचे और हंगामा करने लगे। पवित्रा का भाई उसकी लाश लेकर बाहर की ओर जा रहा था। मौके पर मौजूद कॉन्स्टेबल ने रोक लिया। कुछ देर झूमाझटकी के बाद शव को वापस अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जहरीला कीटनाशक पीने के बाद दोनों को अस्पताल लाया गया था,लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों से भी पूछताछ हो रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पवित्रा के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|