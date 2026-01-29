Hindustan Hindi News
इंदौर में सनकी आशिक की हैवानियत! नंबर ब्लॉक करने पर प्रेमिका के भाई को मार डाला

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के इंदौर में सनकी आशिक की हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने मोबाइल नंबर ब्लॉक करने पर लड़की के भाई को चाकुओं से गोदकर मार डाला।

Jan 29, 2026 11:55 am IST
इंदौर में एक लड़की का मोबाइल नंबर ब्लॉक करना सनकी आशिक को इतना नागवार गुजरा कि उसने प्यार को खूनी जुनून में बदल दिया। पहले प्रेमिका के पिता को मैसेज कर दबाव बनाया और फिर बदले की आग में उसके भाई की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी। दोस्त विधि लखावत के भाई विधान (19) की हत्या का आरोपी वेदांत सोलंकी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और बयान देने की हालत में नहीं है। पुलिस ने विधि के बयान दर्ज कर जांच तेज कर दी है।

प्रेमिका की हत्या करने गया था घर

इस मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि बिजासन कॉलोनी (एरोड्रम) निवासी वेदांत सोलंकी ने सोमवार रात साठ फीट रोड स्थित अंजनी नगर में विधान पुत्र धर्मेंद्र लखावत पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ले ली। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी गुस्से में विधि की हत्या करने के इरादे से उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान विधि की मां अनीता सामने आ गईं, जिन पर पहले हमला किया गया। बाद में बीच-बचाव करने आए विधान के पेट में चाकू घोंप दिया गया।

बुधवार को एडीसीपी जोन-1 मीना चौहान ने विधि के बयान दर्ज किए। विधि ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले ऑप्टिकल शॉप पर नौकरी के दौरान उसकी वेदांत से पहचान हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती हुई और मुलाकातें बढ़ीं, लेकिन जल्द ही वेदांत का व्यवहार बदलने लगा। वह विधि की जिंदगी पर पाबंदियां लगाने लगा और उसके दोस्तों से बातचीत पर ऐतराज जताने लगा। इस घुटन भरे व्यवहार से परेशान होकर विधि ने उससे दूरी बनानी शुरू की। इसके बाद आरोपी ने माफी मांगकर, गिड़गिड़ाकर दोबारा संपर्क साधा। लेकिन हालात नहीं बदले। मजबूर होकर विधि ने वेदांत का नंबर ब्लॉक कर दिया और 25 जनवरी को एरोड्रम थाने में शिकायत दर्ज कराई।

एडीसीपी के अनुसार विधि उस समय सख्त कार्रवाई नहीं चाहती थी। वह सिर्फ आरोपी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। पुलिस ने वेदांत को थाने बुलाकर फटकार लगाई और माफीनामा लिखवाकर छोड़ दिया। यही ढील आरोपी के लिए और उकसावा बन गई। इसके बाद उसने विधि के पिता धर्मेंद्र को मैसेज भेजने शुरू कर दिए। 26 जनवरी को वेदांत विधि की हत्या की नीयत से अंजनी नगर जा धमका, लेकिन वहां उसने उसके भाई विधान की जान ले ली।

