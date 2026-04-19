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राहुल बनकर फंसाया, नशा देकर रेप, अश्लील वीडियो से धर्मांतरण का दबाव; इंदौर में ‘लव जिहाद’

Apr 19, 2026 11:11 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मध्य प्रदेश के इंदौर में कथित ‘लव जिहाद’ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली 19 साल की छात्रा ने मुस्लिम युवक पर हिंदू बनकर प्रेमजाल में फंसाने, नशे की लत लगाने, रेप, ब्लैकमेल और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले ने शहर में हड़कंप मचा दिया है।

राहुल बनकर फंसाया, नशा देकर रेप, अश्लील वीडियो से धर्मांतरण का दबाव; इंदौर में ‘लव जिहाद’

मध्य प्रदेश के इंदौर में कथित ‘लव जिहाद’ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां की प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली 19 साल की एक छात्रा ने मुस्लिम युवक पर हिंदू बनकर प्रेमजाल में फंसाने, नशे की लत लगाने, रेप, ब्लैकमेल और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले ने शहर में हड़कंप मचा दिया है। पीड़िता ने हिंदू संगठन की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मूल रूप से छिंदवाड़ा की रहने वाली छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह कनाड़िया रोड स्थित एक हॉस्टल में रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रही है। करीब एक साल पहले स्कीम-78 स्थित एक कैफे में उसकी मुलाकात खुद को राहुल बताने वाले युवक से हुई थी। दोस्ती के बाद बातचीत बढ़ी और आरोपी ने भरोसे का जाल बुनते हुए उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया।

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नकली नाम, असली चेहरा और फिर साजिश का खेल

पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसे घुमाने के बहाने चिड़ियाघर ले गया, जहां नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी हालत बिगाड़ दी। इसके बाद अशर्फी नगर स्थित ठिकाने पर ले जाकर रेप किया और आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना लिए। आरोप है कि बाद में युवक ने अपना असली नाम अब्दुल अजीज बताया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

कलमा पढ़ने, हिजाब पहनने और धर्म बदलने का दबाव

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी लगातार उस पर इस्लाम कबूल करने, कलमा पढ़ने और हिजाब पहनने का दबाव बनाता रहा। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के बीच भी उसे मुस्लिम बताकर मिलवाता था। जब युवती ने शादी की बात कही तो आरोपी ने साफ कहा कि पहले मुसलमान बनना होगा, तभी निकाह होगा।

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ब्लैकमेल, रेप और गर्भवती होने का दावा

शिकायत में छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि ब्लैकमेल के दम पर आरोपी ने कई बार उसके साथ रेप किया। सितंबर में खुद के गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने फिर धर्मांतरण की शर्त रख दी। इसके बाद पीड़िता ने हिंदू संगठन से संपर्क कर पूरा मामला उजागर किया।

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हिंदू संगठन की एंट्री के बाद बवाल, पुलिस जांच में जुटी

इस सनसनीखेज मामले के सामने आते ही हिंदू संगठन के पदाधिकारी भी थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्टः हेमंत

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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