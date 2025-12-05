इंदौर में लव जिहाद का घिनौना कांड, रेप के बाद MBA छात्रा के धर्म परिवर्तन की कोशिश

संक्षेप: इंदौर में लव जिहाद वाला घिनौना कांड सामने आया है। एमबीए छात्रा से रेप के बाद आरोपी ने पीड़िता का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। करणी सेना की मदद से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

इंदौर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एमबीए छात्रा ने रेप और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी हम्स शेख के खिलाफ आखिरकार हिम्मत जुटाकर एफआईआर दर्ज कराई। छात्रा अपने पति के साथ थाने पहुंची और पूरा शर्मनाक सच पुलिस के सामने रखा। पीड़िता के मुताबिक, कॉलेज में पढ़ाई के दौरान आरोपी ने अपना नाम ‘हनी’ बताकर दोस्ती गांठी, भरोसा जीता और फिर घर में घुसकर रेप किया। पीड़िता की शादी हो जाने के बाद भी हम्स शेख ने हर सीमा लांघते हुए उस पर धर्म परिवर्तन और अपनी पसंद के अनुसार शादी करने का बेशर्म दबाव बनाया।

सरेराह छेड़छाड़ और अपहरण की भी कोशिश सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम्स शेख पर दस दिन पहले भी एक छात्रा ने छेड़छाड़ और जबरिया कार में बैठाने का आरोप लगाया था, फिर भी उसका दहशत भरा खेल बंद नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार, कॉलेज में दोस्ती के बाद आरोपी ने शादी का प्रस्ताव रखा था। छात्रा ने जब उसे ठुकराया तो हम्स बौखला गया और छात्रा ने उससे दूरी बना ली। बाद में माफी मांगकर उसने फिर बातचीत शुरू कर दी।

छात्रा की आपबीती छात्रा के मुताबिक, अगस्त में उसकी शादी हुई थी और उसे लगा कि शादी के बाद हम्स का आतंक खत्म हो जाएगा, लेकिन वह लगातार मिलने और दबाव बनाने की कोशिश में लगा रहा। उसने धमकी दी कि वह उनके पुराने संबंधों का खुलासा कर देगा। मजबूर होकर छात्रा ने पति को सब बताया और पति ने परिवार के साथ मिलकर उसे थाने पहुंचाया, जहां एफआईआर दर्ज हुई।

एफआईआर के अनुसार, 26 जुलाई को आरोपी अचानक छात्रा के घर पहुंचा और बातचीत के दौरान जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उसने ब्लैकमेलिंग शुरू करते हुए कई बार मिलने और शोषण करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, हम्स धर्म परिवर्तन और शादी के लिए भी दबाव बनाता रहा और धमकी देता रहा कि यदि उसकी बात नहीं मानी तो वह उनके पूरे रिश्ते का खुलासा कर देगा।

करणी सेना ने पकड़ाया हैरानी की बात यह है कि हम्स कुछ ही दिन पहले तिलक नगर इलाके में पिपल्याहाना ब्रिज के पास एक अन्य छात्रा को जबरिया कार में बैठाने और लंबे समय से परेशान करने के मामले में पकड़ा गया था। छात्रा की सूचना पर वहां पहुंचे करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को धरदबोचा, पिटाई की और तिलक नगर पुलिस के हवाले किया था। इस मामले में भी एफआईआर हुई थी, लेकिन आरोप है कि आरोपी को बचाने के लिए बीजेपी विधानसभा-5 के मंडल अध्यक्ष अजहर शेख ने फोन कर दबाव बनाया था। करणी सेना के पदाधिकारी मान सिंह राजावत से बात करते हुए उसने पार्टी का नाम लेकर आरोपी को एक बार छोड़ने की गुहार लगाई थी। लगातार छात्राओं को परेशान करने के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने ही हम्स शेख को फिर से पकड़कर पुलिस को सौंपा।

इंदौर में छात्राओं को निशाना बनाने वाला यह आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसकी करतूतें शहर में गुस्से की आग भड़का रही हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं ने पिपल्याहाना से आरोपी को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि हम्स को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अजहर शेख ने पुलिस पर फोन कर कार्रवाई रोकने का दबाव बनाया था। पूरा मामला अब शहर में सनसनी और आक्रोश का कारण बन गया है।