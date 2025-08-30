Love Jihad accused Anwar Qadri fled to Nepal, purchased international SIM card to talk to his family लव जिहाद का आरोपी अनवर डकैत इंटरनेशनल सिमकार्ड से करता था बात, पत्नी के कंगन बेच भागा था नेपाल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
मध्य प्रदेश में लव जिहादियों को फंडिंग करने के आरोपी भगोड़े अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत ने आखिरकार खुद ही इंदौर की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बाणगंगा और सदर बाजार थाना पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम साबित रहीं।  

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरSat, 30 Aug 2025 10:07 AM
लव जिहाद का आरोपी अनवर डकैत इंटरनेशनल सिमकार्ड से करता था बात, पत्नी के कंगन बेच भागा था नेपाल

मध्य प्रदेश में लव जिहादियों को फंडिंग करने के आरोपी भगोड़े अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत ने आखिरकार खुद ही इंदौर की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बाणगंगा और सदर बाजार थाना पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम साबित रहीं। कादरी उर्फ डकैत 75 दिन बाद खुद ही शुक्रवार जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश हुआ। कादरी पर जून माह में बाणगंगा पुलिस ने गंभीर धाराओं में दो केस दर्ज किए थे। इस मामले में उस पर 40 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

अनवर कादरी को फरारी में पैसों की काफी दिक्कत हो गई थी। फरारी के लिए उसे अपनी की पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। फरारी के दौरान उसके दूसरी पत्नी के साथ होने की बात भी सामने आई है। जिसके सोने के कंगन बेचकर वह गोरखपुर से नेपाल भागा था। वहां उसने अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने के लिए इंटरनेशनल सिमकार्ड खरीदा था और उसी से वो इंटरनेट कॉलिंग कर बात करता था।

वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डकैत हो या डकैत के बाप वाले बयान के बाद उसे अपने एनकाउंटर और संपत्ति पर बुलडोजर ऐक्शन होने का डर सता रहा था। इसी डर से वह इंदौर लौट आया। यहां तक उसकी दूसरी पत्नी फरहाना भी उसके साथ थी।

शुरुआत में तो उसने एक बैंक खाते से रुपये निकाल कर काम चलाया, लेकिन खाता फ्रीज होने पर रुपयों का संकट गहराने लगा। उसने फरहाना के कंगन बेचे और बस से नेपाल चला गया। अनवर ने खुद को व्यापारी बताया और इंटरनेशनल सिमकार्ड ले लिया। वह इंटरनेशनल सिमकार्ड से इंटरनेट कॉलिंग कर पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। दोस्तों और रिश्तेदारों से भी संपर्क करता था। अनवर अखबारों में भी उसके संबंध में चल रही खबरें पढ़ता रहता था।

इंदौर में ही 20 मुकदमे दर्ज

अनवर के विरुद्ध इंदौर के सभी थानों में कुल 20 मामले दर्ज हैं। कुछ समय पहले उसे भारत विरोधी नारे लगाने के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। कलेक्टर आशीष सिंह ने उस पर रासुका भी लगाई थी। पुलिस अब उसकी संपत्ति कुर्क करने वाली थी। पुलिस ने कोर्ट के माध्यम से अनवर को भगोड़ा घोषित करवा दिया था। इनाम घोषित करने के बाद कादरी की पार्षदी समाप्त किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। संभागायुक्त दीपक सिंह ने उसे हाजिर होने के निर्देश दिए थे। 25 अगस्त को उसे पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश हो गया।

बाल रंगे और दाढ़ी कटवाई, फिर किया सरेंडर

कादरी ने बाल व दाढ़ी कटवाई फिर कोर्ट नंबर 14 में पहुंचा और सरेंडर किया। जैसे की उसके सरेंडर की जानकारी लगी तो कोर्ट में भीड़ जमा हो गई। कोर्ट ने उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है।

गौरतलब हैं कि लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के आरोपी अनवर कादरी को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मिनी गुप्ता की कोर्ट ने 8 सितंबर से पहले कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसने पहले ही वो कोर्ट में सरेंडर कर दिया

रिपोर्ट - हेमंत

Madhya Pradesh News Love Jihad
