Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Lokayukta raids MP government official's house, seizes assets worth Rs 4.69 crore
1.2 करोड़ की आमदनी, लेकिन 4.6 करोड़ की संपत्ति! सरकारी अधिकारी के यहां छापे में बड़ा खुलासा

1.2 करोड़ की आमदनी, लेकिन 4.6 करोड़ की संपत्ति! सरकारी अधिकारी के यहां छापे में बड़ा खुलासा

संक्षेप:

लोकायुक्त के अनुसार, यह मामला “डिसप्रोपोर्शनट एसेट्स” यानी आय से अधिक संपत्ति का क्लासिक उदाहरण है, जहाँ आरोपी की वैध कमाई की तुलना में कई गुना अधिक संपत्ति हाथ लगी है।

Thu, 27 Nov 2025 12:53 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, धार
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के धार जिले के लबाड़िया क्षेत्र में लोकायुक्त की टीम ने एक प्रबंधक पर की गई कार्रवाई में करोड़ों की बेनामी और संदिग्ध संपत्तियों का खुलासा किया है। लोकायुक्त के अनुसार, यह मामला “डिसप्रोपोर्शनट एसेट्स” यानी आय से अधिक संपत्ति का क्लासिक उदाहरण है, जहाँ आरोपी की वैध कमाई की तुलना में कई गुना अधिक संपत्ति हाथ लगी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

4.6 करोड़ की चल-अचल संपत्ति जब्त

लोकायुक्त टीमों ने छापे के दौरान लगभग 4.5 करोड़ से 4.69 करोड़ रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियां जब्त की हैं। वहीं, जांच में सामने आया कि आरोपी राजू मारू ने 1984 में महज़ 300 रुपये महीने की तनख्वाह पर सेल्समैन के रूप में नौकरी शुरू की थी। करीब तीन दशक की सेवा में उनकी कुल सैलरी लगभग 80 लाख रुपये बैठती है। इसके अलावा, कृषि और पैतृक आय को मिलाकर उनकी कुल वैध कमाई करीब 1.20 करोड़ रुपये आंकी गई है।

जमीन, गाड़ियां, कीमती सामान जब्त

इसके उलट, उनके पास 30 बीघा से ज्यादा भूमि, विकसित फार्महाउस, बड़े पैमाने पर निर्माण और कई ऐसी संपत्तियां मिली हैं जिनका खर्च उनके घोषित आय स्रोतों से संभव नहीं माना जा रहा है। लोकायुक्त को संदेह है कि यह संपत्तियां भ्रष्टाचार और अवैध कमाई का नतीजा हो सकती हैं।

जैसे ही छापे की खबर फैली, लबाड़िया और आसपास के इलाकों में हलचल मच गई। ग्रामीण समूहों में जमा होकर 18 वाहनों की लंबी काफिला, जब्त दस्तावेजों के ढेर और पेटियों में भरी कीमती वस्तुओं को लेकर चर्चा करते नजर आए।

भ्रष्टाचार के तहत एफआईआर दर्ज

ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालन ने बताया, “एसपी राजेश साहाय को शिकायत मिली थी कि प्रबंधक ने आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी की है। हमारी प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए गए। तीन टीमों ने एक साथ उसके घर, फार्महाउस, वेयरहाउस और ऑफिस पर छापे मारे। उसकी वैध आय करीब 1.20 करोड़ निकलती है, जबकि हमने 4.69 करोड़ की संपत्ति बरामद की है। अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।”