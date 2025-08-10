मौसेरे भाई को बीच सड़क पीटा, मन नहीं भरा तो घोंप दी गुप्ती; सागर में Live Murder

मध्य प्रदेश के सागर जिले के मोतीनगर थाना क्षेत्र में करीला में एक युवक की नृशंस हत्या का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ आरोपी भीड़ से भरे इलाके में एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटते और धारदार हथियार से हमला कर हत्या करते दिख रहे हैं।

मध्य प्रदेश के सागर में लाइव मर्डर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मोतीनगर थाना इलाके का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को बेरहमी तरीके से मार रहे हैं। इसी दौरान एक शख्स आता है और धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर देता है और मौके से फरार हो जाता है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, मृतक का नाम अरविंद अहिरवार (30 ) था। वह संत रविदास वार्ड का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि घटना के दिन उसका छोटा भाई साहब सिंह, घर के पास बने संत रविदास मंदिर के बाहर बैठा था। तभी उसका अपने करीबी रिश्तेदारों से विवाद हो जाता है। हो हंगामा सुन अरविंद भी वहां आ जाता है और बीच बचाव करने लगता है।

इसी दौरान आरोपियों ने अरविंद पर लोहे की रॉड और गुप्ती से हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया और गिर गया। आननफानन में स्थानीय लोग और परिजन अस्पताल लेकर गए। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना का वीडियो मोहल्ले के एक शख्स ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

तो पुरानी रंजिश में हत्या? पुलिस के अनुसार, मृतक और आरोपी आपस में रिश्तेदार ( मौसेरा भाई ) हैं। कुछ समय पहले जीवन लाल की बेटी की शादी समारोह में अरविंद और साहब सिंह ने विवाद किया था। जिसके बाद से ही दोनों परिवारों में रंजिश शुरू हो गई थी। माना जा रहा है कि यही रंजिश हत्या का कारण बनी।