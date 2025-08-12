Liquor smuggled by train rpf arrested Naved khan country made liquor recovered at Gwalior railway station ट्रेन की जनरल बोगी से लेकर उतरा बोरी, अंदर की चीज देख हांफने लगे RPF वाले; होने लगे 'मदहोश', Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Liquor smuggled by train rpf arrested Naved khan country made liquor recovered at Gwalior railway station

ट्रेन की जनरल बोगी से लेकर उतरा बोरी, अंदर की चीज देख हांफने लगे RPF वाले; होने लगे 'मदहोश'

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रेन के माध्यम से शराब तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल को हैरान कर दिया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 11:13 AM
share Share
Follow Us on
ट्रेन की जनरल बोगी से लेकर उतरा बोरी, अंदर की चीज देख हांफने लगे RPF वाले; होने लगे 'मदहोश'

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रेन के जरिए शराब तस्करी का अनोखा मामला सामने आया है। इसने न केवल पुलिस और आरपीएफ को हैरान कर दिया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि शराब तस्कर कानून से बचने के लिए किस तरह नए-नए तरीके अपनाते हैं। यह मामला तब उजागर हुआ, जब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा धार्मिक नगरी में शराबबंदी लागू करने के आदेश के बाद एक शराब तस्कर ने बड़े पैमाने पर शराब सप्लाई करने का बेहद चालाक तरीका निकाला।

अनाज से भरे कट्टों के अंदर शराब

दरअसल, दतिया जिले के भांडेर का रहने बाला नावेद खान नामक यह तस्कर धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध मां पीताम्बरा की नगरी दतिया में ट्रेन के जरिए शराब की तस्करी कर रहा था। खास बात यह थी कि वह अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्रेन की जनरल बोगी का इस्तेमाल करता था। वह शराब को ऐसे छिपाता था कि पहली नजर में किसी को शक न हो। नावेद खान शराब की बोतलें अनाज से भरे कट्टों के अंदर छिपाकर लाता था। ऊपर से कट्टा पूरी तरह गेहूं या चावल से भरा हुआ दिखता था, जबकि नीचे की परत में देसी शराब पैक किए गए होते थे।

गिरफ्तार तस्कर

शराब देखते ही चौंक गए आरपीएफ वाले

इस मामले का खुलासा ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर हुआ। ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ टीम ने प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों और सामान की चेकिंग शुरू की। इसी दौरान नावेद खान को उसके कट्टों के साथ देखा गया। उसके हाव-भाव और ट्रेन के इंतजार में खड़े रहने के तरीके ने आरपीएफ जवानों को संदेहास्पद लगा। तलाशी लेने पर जो राज सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया।

आबकारी विभाग कर रहा मामले की जांच

जब अनाज के कट्टे को खोला गया तो ऊपर से साफ-सुथरा अनाज दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही अनाज की परत हटाई गई, नीचे देसी शराब के 299 क्वार्टर रखे मिले। आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नावेद खान को पकड़ लिया और उसके पास से बरामद शराब के साथ उसे आबकारी विभाग के हवाले कर दिया। अब आबकारी विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, कितने समय से यह अवैध धंधा चल रहा था, और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है।

Madhya Pradesh Madhya Pradesh News Gwalior
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|