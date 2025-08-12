ट्रेन की जनरल बोगी से लेकर उतरा बोरी, अंदर की चीज देख हांफने लगे RPF वाले; होने लगे 'मदहोश'

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रेन के माध्यम से शराब तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल को हैरान कर दिया।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रेन के जरिए शराब तस्करी का अनोखा मामला सामने आया है। इसने न केवल पुलिस और आरपीएफ को हैरान कर दिया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि शराब तस्कर कानून से बचने के लिए किस तरह नए-नए तरीके अपनाते हैं। यह मामला तब उजागर हुआ, जब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा धार्मिक नगरी में शराबबंदी लागू करने के आदेश के बाद एक शराब तस्कर ने बड़े पैमाने पर शराब सप्लाई करने का बेहद चालाक तरीका निकाला।

अनाज से भरे कट्टों के अंदर शराब दरअसल, दतिया जिले के भांडेर का रहने बाला नावेद खान नामक यह तस्कर धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध मां पीताम्बरा की नगरी दतिया में ट्रेन के जरिए शराब की तस्करी कर रहा था। खास बात यह थी कि वह अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्रेन की जनरल बोगी का इस्तेमाल करता था। वह शराब को ऐसे छिपाता था कि पहली नजर में किसी को शक न हो। नावेद खान शराब की बोतलें अनाज से भरे कट्टों के अंदर छिपाकर लाता था। ऊपर से कट्टा पूरी तरह गेहूं या चावल से भरा हुआ दिखता था, जबकि नीचे की परत में देसी शराब पैक किए गए होते थे।

शराब देखते ही चौंक गए आरपीएफ वाले इस मामले का खुलासा ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर हुआ। ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ टीम ने प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों और सामान की चेकिंग शुरू की। इसी दौरान नावेद खान को उसके कट्टों के साथ देखा गया। उसके हाव-भाव और ट्रेन के इंतजार में खड़े रहने के तरीके ने आरपीएफ जवानों को संदेहास्पद लगा। तलाशी लेने पर जो राज सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया।