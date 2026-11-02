MP के देवास में बड़ा कांड, शराब माफिया ने खातेगांव थाना इंचार्ज को ट्रक से कुचलकर मार डाला

मध्य प्रदेश के देवास जिले में शराब तस्करों ने खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की ट्रक से कुचल कर हत्या कर दी। यह दर्दनाक घटना देवास जिले के खातेगांव-नेमावर रोड पर हुई।

मध्य प्रदेश में अवैध शराब माफिया का आतंक चरम पर पहुंच गया है। बेखौफ हो चुके शराब तस्करों ने रविवार रात कथित तौर पर खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी को कथित तौर पर ट्रक से कुचल डाला। लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना देवास जिले के खातेगांव-नेमावर रोड पर हुई। अब पुलिस घटना की जांच कर रही है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने राज्य में सत्तारूढ़ पर निशाना साधा है।

बीते दिनों देवास में जहरीली शराब से हुई कई लोगों की मौत के बाद पुलिस ने शराब तस्करों पर सख्ती करना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में रविवार रात को नेमावर रोड पर पुलिस द्वारा ट्रकों की जांच की जा रही थी। इस दौरान थाना प्रभारी दिलीप पुरी भी अपने स्टाफ के साथ चेकिंग पॉइंट पर मौजूद थे। पुलिस ने एक ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने ट्रक रोकने के बजाय उसे टीआई पर ही चढ़ा दिया। साथी पुलिसकर्मी घायल थाना इंचार्ज को तुरंत पास के अस्पताल ले गए, लेकिन अधिक खून बह जाने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका।

घटना के बाद ट्रक ड्राइवर संदलपुर में वाहन छोड़कर फरार हो गया। देवास एसपी आदित्य मिश्रा रात करीब 3:30 बजे खातेगांव पहुंचे। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है। इस दुखद घटना से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है।

ट्रक में भरी थीं शराब की पेटियां भाषा के मुताबिक, आबकारी विभाग की उपनिरीक्षक पूजा गेहलोत ने बताया, ''घटना की जानकारी मिलने पर हम मौके पर पहुंचे और ट्रक की तलाशी ली। ट्रक के एक गुप्त कम्पार्टमेंट में शराब की पेटियां रखी थीं।''

उन्होंने बताया कि ट्रक में शराब परिवहन का कोई वैध परमिट नहीं मिला है और वाहन चालक घटना के बाद फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है। गेहलोत ने बताया कि घटनास्थल के पास के एक ढाबा संचालक और अन्य लोगों से पूछताछ में पता चला कि ट्रक रविवार रात से वहां खड़ा था। उन्होंने बताया कि पूछताछ के लिए थाना प्रभारी के मौके पर पहुंचने पर चालक ने फरार होने के दौरान उन्हें रौंद दिया और वह तेज रफ्तार से सड़क का डिवाइडर पार करते हुए गाड़ी ले गया।उपनिरीक्षक ने बताया कि चालक घटनास्थल से कुछ दूर एक स्थान पर ट्रक खड़ा करके फरार हो गया। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार ट्रक हरदा की तरफ से आ रहा था और खातेगांव की ओर जा रहा था।

भाजपा विधायक ने जताया दुख भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने पीटीआई से बात करते हुए देवास के खातेगांव में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक ट्रक की चपेट में आने से थाना इंचार्ज दिलीप पुरी की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह यह एक बहुत ही दुखद घटना है। हमने एक बहुत अच्छे अधिकारी को खो दिया है।