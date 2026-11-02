MP में शराब माफिया ने की थी थाना इंचार्ज की हत्या, अब पत्नी बनेगी सब इंस्पेक्टर; CM मोहन यादव का बड़ा फैसला
विधायक आशीष शर्मा ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि दिलीप पुरी की पत्नी को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के देवास के खातेगांव में शराब माफिया द्वारा टीआई दिलीप पुरी को कुचलकर मारने की घटना के बाद अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि दिलीप पुरी की पत्नी को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा।
विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि खातेगांव में पिछले दो महीने से पदस्थ निर्भीक अधिकारी दिलीप पुरी ने कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान दे दी। हमने मध्यप्रदेश पुलिस का एक बहुत अच्छा अधिकारी खो दिया है। यह मध्यप्रदेश पुलिस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी घटना की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है और मुख्यमंत्री ने भी इस घटना की तीव्र निंदा की है।
उन्होंने आगे कहा, चूंकि अपने कर्तव्य को निभाते हुए उनके प्राण गए हैं इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा देते हुए उनकी पत्नी को Sub-Inspector के पद पर नियुक्ति देने का निर्णय मध्यप्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी ने लिया है। देश भक्ति जन सेवा के नारे को चरितार्थ करने का काम स्वर्गीय दिलीप पुरी जी ने किया है।
वहीं एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा है कि 1800 लीटर शराब जब्त की गई है, एक भी आरोपी नहीं बचेगा। शराब हरदा से गुजरात जा रही थी। अवैध शराब की खेप की इंटेलिजेंस सूचना मिली थी। सूचना के बाद जिले में मल्टीपल टीमें बनाई गईं थीं। एक टीम का नेतृत्व शहीद टीआई दिलीप पुरी कर रहे थे, तो दूसरी टीम सतवास और कन्नौद थाना प्रभारी लीड कर रहे थे।
ट्रक से कुचलकर मार डाला
घटना रविवार रात 1 से 2 बजे के बीच हरदा-नेमावर हाईवे पर हुई। ट्रक ड्राइवर ढाबे पर पानी पीने रुका था। चेकिंग के दौरान ही यह घटना घटी है । बताया गया कि ट्रक का पिछला पहिया टीआई दिलीप पुरी के ऊपर से गुजर गया। उनका शव का खातेगांव के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया ।
इस पूरे मामले में एसपी ने कहा कि पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करके ही इसे अंजाम तक ले जाएंगे और ऐसी कार्रवाई होगी जो उदाहरण बने। यही शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फिलहाल जांच जारी है।
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अदिति शर्मा
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