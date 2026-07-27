MP में तेज बारिश के बाद बिजली गिरने से 11 साल के मासूम समेत 3 की मौत; कई जख्मी
एमपी के शहडोल में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। बिजली गिरने से 11 साल के मासूम समेत तीन की जान चली गई और कई लोग जख्मी हो गए।
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में तेज बारिश के दौरान अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से 11 वर्षीय बालक सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार घटना रविवार की है। पहली घटना डीहीक गांव की है, जहां खेत में धान की रोपाई कर रही 28 वर्षीय विजया पटेली पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। गंभीर रूप से घायल विजया को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हादसे में दो अन्य ग्रामीण भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
रोपाई कर रहे सुंदर पाल की बिजली गिरने से मौत
दूसरी घटना दरशीला चौकी क्षेत्र के हड़कटी टोला में हुई। यहां खेत में धान की रोपाई कर रहे 45 वर्षीय सुंदर पाल पर बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में दो अन्य ग्रामीण भी घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है।
तीसरी घटना में 11 वर्षीय बालक की मौत
वहीं तीसरी घटना जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मझौरा में हुई, जहां तेज बारिश के दौरान घर के बाहर खड़े 11 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह पर आकाशीय बिजली गिर गई। बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी भाभी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
इसके अलावा दरशीला चौकी क्षेत्र के रेकोवा गांव में खेत में काम कर रहे दो लोग भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। दोनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के अनुसार सभी घटनाएं खराब मौसम और आकाशीय बिजली गिरने के कारण हुईं। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा जाएगा। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, खेतों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।
6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग मानसूनी सिस्टम एक्टिव होने से एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। रविवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हुई, जबकि सोमवार को 6 जिलों में हैवी रेन यानी भारी बारिश का अलर्ट है। IMD भोपाल के मुताबिक, अगले 24 घंटे में उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अनुमान है।
रिपोर्ट- विजेंद्र
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