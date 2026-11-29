मुंबई में मिली चीते की खाल, मध्य प्रदेश में क्यों शुरू हो गई हलचल?
मध्य प्रदेश वन विभाग भी अलर्ट हो गया है। प्रदेश की मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक समिता राजोरा के मुताबिक, विभाग ने खाल की वास्तविक पहचान और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA से संपर्क किया है।
महाराष्ट्र में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की कार्रवाई में संदिग्ध चीते की खाल बरामद होने के बाद मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। खाल की बरामदगी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इसका संबंध मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मौजूद किसी चीते से है? हालांकि, अभी तक ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, जिससे बरामद खाल का कूनो के किसी चीते से संबंध स्थापित हो सके।
जानकारी के मुताबिक, DRI ने 26 नवंबर को महाराष्ट्र के पनवेल और नवी मुंबई में ऑपरेशन 'फेलाइन विजिल' चलाया था। वन्यजीवों के अवैध कारोबार की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में अधिकारियों ने पहले पनवेल में एक संदिग्ध को पकड़ा। उसके पास से बाघ और तेंदुए की खाल होने की आशंका वाली सामग्री बरामद हुई। पूछताछ के आधार पर नवी मुंबई के एक आवासीय परिसर में तलाशी ली गई, जहां दो महिलाओं के पास से तीसरी खाल मिली, जिसे संदिग्ध चीते की खाल बताया जा रहा है। कार्रवाई में एक एयर राइफल भी जब्त की गई। इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लेकर आगे की जांच के लिए महाराष्ट्र वन विभाग को सौंपा गया।
मध्य प्रदेश का वन विभाग अलर्ट
इस बरामदगी के बाद मध्य प्रदेश वन विभाग भी अलर्ट हो गया है। प्रदेश की मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक समिता राजोरा के मुताबिक, विभाग ने खाल की वास्तविक पहचान और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA से संपर्क किया है। वैज्ञानिक परीक्षण के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बरामद खाल वास्तव में चीते की है या नहीं और उसका भौगोलिक स्रोत क्या है।
वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और NTCA को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने बरामद खाल की DNA प्रोफाइलिंग कराने और यह पता लगाने की मांग की है कि संबंधित वन्यजीव का शिकार कहां किया गया था। साथ ही तस्करी नेटवर्क के अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच की मांग उठाई है।
दरअसल, भारत में 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। करीब सात दशक बाद 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से आठ चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाकर प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी। बाद में दक्षिण अफ्रीका से भी चीते भारत लाए गए। अब इस परियोजना का विस्तार गांधी सागर अभयारण्य तक हो चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र में संदिग्ध चीते की खाल मिलने से परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
सबसे अहम सवाल यह है कि अगर खाल चीते की ही है तो उसका स्रोत क्या है? क्या यह किसी विदेशी चीते की है, किसी दूसरे वन क्षेत्र से लाई गई है या फिर इसका संबंध भारत में चल रहे प्रोजेक्ट चीता से है?
फिलहाल इन सवालों के जवाब वैज्ञानिक जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। जब तक खाल की प्रजाति और उसके स्रोत की पुष्टि नहीं होती, तब तक इसे कूनो के किसी चीते से जोड़ना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस बरामदगी ने कूनो और गांधी सागर में चीतों की सुरक्षा, निगरानी और वन्यजीव तस्करी रोकने के इंतजामों को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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