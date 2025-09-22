leopard killed girl child in front of mother in barwani madhya pradesh MP में तेंदुए का आतंक! मां के सामने बच्ची को मार डाला; इलाके में दहशत, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़leopard killed girl child in front of mother in barwani madhya pradesh

MP में तेंदुए का आतंक! मां के सामने बच्ची को मार डाला; इलाके में दहशत

मध्य प्रदेश के बड़वानी में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां खेत में काम करने गई एक मां के सामने तेंदुए ने बच्ची को शिकार बना लिया और उसे मार डाला। तेंदुए के इस हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

Mohammad Azam भाषा, बड़वानीMon, 22 Sep 2025 08:44 AM
मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में तेंदुए का आतंक सामने आया है। यहां के एक गांव में रविवार को एक तेंदुए ने आठ साल की एक बच्ची को उसकी मां के सामने खेत में मार डाला। उन्होंने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 37 किलोमीटर दूर राजपुर उपमंडल के तहत किरता फलिया गांव में हुई। तेंदुए के हमले के बाद इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से जंगल की तरफ जाने से बचने के लिए कहा गया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि तेंदुए के लड़की को गिरफ्त में लेने के बाद उसकी मां और खेत में काम करने वाले अन्य मजदूरों ने शोर मचाया और उसका पीछा किया। उन्होंने बताया कि बाद में जानवर गंभीर रूप से घायल लड़की को छोड़कर जंगल में भाग गया। इसके बाद गांववालों ने घायल लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालांकि वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गांव में मातम छा गया। इलाके में मातम के साथ लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है।

ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र रोमडे के अनुसार, मृतक लड़की की पहचान गीता के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि तेंदुए ने गीता की गर्दन पर दोनों तरफ से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रभागीय वन अधिकारी आशीष बंसोड़ के अनुसार इलाके में पिंजरा और ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग की गश्ती टीमों को भी चौबीसों घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बंसोड़ ने कहा कि उन्होंने तेंदुए का पता लगा लिया है और उसे गिरफ्त में लेने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि इसने हाल में एक बकरी को मार डाला था। तेंदुए के हमले में यह दूसरी मौत है और विगत 35 दिनों में क्षेत्र में तेंदुए का तीसरा हमला है।

