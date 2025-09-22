MP में तेंदुए का आतंक! मां के सामने बच्ची को मार डाला; इलाके में दहशत

मध्य प्रदेश के बड़वानी में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां खेत में काम करने गई एक मां के सामने तेंदुए ने बच्ची को शिकार बना लिया और उसे मार डाला। तेंदुए के इस हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में तेंदुए का आतंक सामने आया है। यहां के एक गांव में रविवार को एक तेंदुए ने आठ साल की एक बच्ची को उसकी मां के सामने खेत में मार डाला। उन्होंने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 37 किलोमीटर दूर राजपुर उपमंडल के तहत किरता फलिया गांव में हुई। तेंदुए के हमले के बाद इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से जंगल की तरफ जाने से बचने के लिए कहा गया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि तेंदुए के लड़की को गिरफ्त में लेने के बाद उसकी मां और खेत में काम करने वाले अन्य मजदूरों ने शोर मचाया और उसका पीछा किया। उन्होंने बताया कि बाद में जानवर गंभीर रूप से घायल लड़की को छोड़कर जंगल में भाग गया। इसके बाद गांववालों ने घायल लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालांकि वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गांव में मातम छा गया। इलाके में मातम के साथ लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है।