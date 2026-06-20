पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक पर होगी FIR, टीकाकरण भी किया अनिवार्य; MP में कहां जारी हुए ऐसे सख्त निर्देश
नागरिकों से अपील कई गई है कि वे पशुपालन से जुड़े नियमों का पालन कर शहर में सुरक्षित और जिम्मेदारी का वातावरण बनाने में सहयोग करें। साथ ही ऐसा नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नगरीय निकाय ने दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।
मध्य प्रदेश की एक नगर पालिका परिषद ने शहर में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए पालतू और आवारा कुत्तों के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान बैतूल नगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पालतू कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति को काटा जाता है या उसे किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो संबंधित कुत्ता मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवारा कुत्तों को आश्रय देने वाले लोगों को भी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाएगा।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर पालिका अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को अनियंत्रित छोड़ना, बिना सुरक्षा उपायों के घुमाना तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में नगर पालिका को संबंधित कुत्तों को पकड़ने, जब्त करने और नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।
पशु मालिकों से नियमों का पालन करने को कहा
नगर पालिका ने कहा कि शहरवासियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी पालतू पशु मालिकों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक यदि किसी कुत्ते के कारण किसी व्यक्ति को चोट लगती है, गंभीर नुकसान पहुंचता है या मानव जीवन एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, तो संबंधित कुत्ता मालिक अथवा आवारा कुत्तों को संरक्षण देने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की प्रासंगिक धाराओं के तहत FIR (प्राथमिकी) दर्ज की जा सकती है। इसके बाद पुलिस द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण भी अनिवार्य किया
इस दौरान नगर पालिका परिषद ने सभी पालतू कुत्ता मालिकों को अपने कुत्तों का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने और समय-समय पर एंटी रेबीज टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को घुमाते वक्त पट्टे (लीश) का उपयोग करने तथा उन्हें नियंत्रण में रखना भी अनिवार्य बताया गया है।
नए नियमों से डॉग बाइट के मामलों में कमी आने की संभावना
नगर पालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे पशुपालन से जुड़े नियमों का पालन कर शहर में सुरक्षित और जिम्मेदार वातावरण बनाने में सहयोग करें। साथ ही पालिका ने निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। प्रशासन का मानना है कि इन कदमों से पालतू कुत्तों के काटने से जुड़ी घटनाओं में कमी आएगी और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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