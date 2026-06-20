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पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक पर होगी FIR, टीकाकरण भी किया अनिवार्य; MP में कहां जारी हुए ऐसे सख्त निर्देश

Sourabh Jain वार्ता, बैतूल, मध्य प्रदेश
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नागरिकों से अपील कई गई है कि वे पशुपालन से जुड़े नियमों का पालन कर शहर में सुरक्षित और जिम्मेदारी का वातावरण बनाने में सहयोग करें। साथ ही ऐसा नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नगरीय निकाय ने दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।

पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक पर होगी FIR, टीकाकरण भी किया अनिवार्य; MP में कहां जारी हुए ऐसे सख्त निर्देश

मध्य प्रदेश की एक नगर पालिका परिषद ने शहर में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए पालतू और आवारा कुत्तों के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान बैतूल नगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पालतू कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति को काटा जाता है या उसे किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो संबंधित कुत्ता मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवारा कुत्तों को आश्रय देने वाले लोगों को भी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर पालिका अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को अनियंत्रित छोड़ना, बिना सुरक्षा उपायों के घुमाना तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में नगर पालिका को संबंधित कुत्तों को पकड़ने, जब्त करने और नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

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पशु मालिकों से नियमों का पालन करने को कहा

नगर पालिका ने कहा कि शहरवासियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी पालतू पशु मालिकों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक यदि किसी कुत्ते के कारण किसी व्यक्ति को चोट लगती है, गंभीर नुकसान पहुंचता है या मानव जीवन एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, तो संबंधित कुत्ता मालिक अथवा आवारा कुत्तों को संरक्षण देने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की प्रासंगिक धाराओं के तहत FIR (प्राथमिकी) दर्ज की जा सकती है। इसके बाद पुलिस द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण भी अनिवार्य किया

इस दौरान नगर पालिका परिषद ने सभी पालतू कुत्ता मालिकों को अपने कुत्तों का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने और समय-समय पर एंटी रेबीज टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को घुमाते वक्त पट्टे (लीश) का उपयोग करने तथा उन्हें नियंत्रण में रखना भी अनिवार्य बताया गया है।

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नए नियमों से डॉग बाइट के मामलों में कमी आने की संभावना

नगर पालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे पशुपालन से जुड़े नियमों का पालन कर शहर में सुरक्षित और जिम्मेदार वातावरण बनाने में सहयोग करें। साथ ही पालिका ने निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। प्रशासन का मानना है कि इन कदमों से पालतू कुत्तों के काटने से जुड़ी घटनाओं में कमी आएगी और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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